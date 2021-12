La zona de compra en el S&P 500 se encuentra en los mínimos de octubre

Las importantes plusvalías que acumulan los inversores que optaron por enfocar sus carteras fuera de nuestras fronteras y la incertidumbre que está provocando la nueva aparición de la variante ómicron del coronavirus, son algunos de los motivos que están provocando lo que tiene visos de ser una recogida de beneficios que a priori no debería poner en jaque la impecable tendencia alcista que definen las bolsas en el medio y largo plazo, que entiendo que volverá a imponerse en cuanto concluya esta caída de corto plazo. De hecho, cuanto más caigan a corto las bolsas más atractiva será la ecuación rentabilidad riesgo y más margen de subida tendremos de cara al 2022.

Es por ello que una corrección bajista de los índices norteamericanos a sus soportes de corto / medio plazo lo vería como una oportunidad magnífica para comprar y sería un regalo anticipado de Reyes Magos. En este sentido, sugiero vigilar en primer lugar la zona de soporte que presenta el S&P 500 en los 4.480-4.500 puntos, de cuyo mantenimiento depende que no se abra la puerta a una corrección más profunda hacia los mínimos de octubre en los 4.278 puntos, lo cual supondría una corrección adicional del 5% desde ese primer soporte y un retroceso del 10% desde los máximos que este 2021 ha establecido el S&P 500 en los 4.743 puntos. Supongo que no hace falta que les insista que una caída del 10% desde un máximo previo es una oportunidad magnífica para comprar bolsa y subirse a su magnífica tendencia alcista, algo que no voy a cansarme de repetir.