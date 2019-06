Cataluña no recibe peor trato del Estado que otras CCAA en infraestructuras públicas

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Durante los últimos años, la Generalitat ha enarbolado la bandera de la queja y el lamento de que Cataluña recibía menos dotación estatal para infraestructuras que otras comunidades autónomas. Sin embargo, un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) niega este extremo y asegura que "la evidencia empírica muestra que Cataluña tiene un stock relativo de infraestructuras estatales de transporte que se corresponde adecuadamente con su peso en el PIB, el territorio y la población del conjunto de España".

Según el documento, el stock de infraestructuras de la región supone entre el 14 y 15 % del total, "una proporción adecuada para una comunidad que representa algo menos del 19% del PIB nacional, el 16 % de la población y el 6,3% del terriotrio total del país. Si el stock relativo es adecuado, también lo es , por definición , la inversión media anual del Estado en Cataluña realizada en el transcursos del tiempo", por lo que puede existir déficit crónico alguno de dichas inversiones.

Reparto

Concretamente, Cataluña tiene un 24,7% del stock total del capital público del Estado en ferrocarriles, un 19% del stock en aeropuertos, el 16% del de puertos y el 13,2 por ciento del de carreteras. De hecho, es la región que más atenciones ha recibido del Estado en ferrocarriles.

José Luis Feito, presidente del IEE, durante la presentación del informe, argumentó que, a la luz de esta información, "no se puede hablar de un exceso crónico de inversión en ninguna comunidad autónoma y son razonables bajo cualquier criterio económico".

Eficiencia del gasto

Con todo, Feito reconoce que la inversión pública en infraestructuras se ha desplomado desde 2012, así que los problemas de que no haya de financiación en este campo no son solo en Cataluña, sino generalizados. "Hay infraestructuras que sería imprescindible construir en determinadas regiones, incluida Cataluña. Hay ese déficit entre lo que hay y lo que se necesita, peor no entre lo que hay y lo que se reparte".

Por otro lado, cargó contra la inversión en infraestructuras previa a la crisis. "Se cometieron excesos en todos los ámbitos" y el gasto no ha sido eficiente. Una ejemplo para él ha sido el trazado del AVE. "En todas, sin excepción, se ha invertido en exceso. La inversión óptima había sido invertir más en trenes rápidos y de mercancías".