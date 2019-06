CEOE pide un Gobierno sin Podemos ante una inminente desaceleración económica

A las puertas de la votación de investidura a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, previsiblemente a lo largo del mes de julio, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado sin rodeos que España tiene ante sí cuatro años muy importantes, está ante una próxima "desaceleración económica" y ante numerosos cambios en el mundo, razón por la que plantea que el nuevo Ejecutivo sea "estable y moderado", desechando en esas cábalas una coalición o colaboración del PSOE y Unidas Podemos.

Sin poner etiquetas, sin nombrar a ningún partido, pero dejando aparte un pacto con Pablo Iglesias y con sus políticas económicas, Garamendi señala que, en estos momentos, los empresarios lo que piden es estabilidad y moderación, "porque eso es lo que han votado los españoles mayoritariamente, estabilidad y moderación", que en clave política significa que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan en la investidura de Sánchez, o que de otro modo Cs formule algún tipo de pacto con el Partido Socialista.

Garamendi: "Este país es muy potente, y entre todos los vamos a construir. Siempre vamos a sumar"

Desde un planteamiento "independiente", con la "responsabilidad" que implica la posición de la CEOE, Garamendi sostiene que los empresarios defenderán las grandes políticas de Estado, "siempre desde la lealtad institucional".

"Este país es muy potente, y entre todos los vamos a construir. Siempre vamos a sumar", remató en el discurso que ha pronunciado este martes en la Asamblea General de CEIM -Confederación Empresarial de Madrid CEOE-, en la que fue proclamado presidente Miguel Garrido.

Maroto pide ayuda

En el cierre del acto de CEIM, la ministra de Industria solicitó ayuda a los empresarios para que el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrente a los retos que tiene ante sí España, favoreciendo que este país se convierta en motor industrial y de digitalización, a que responda con éxito con un modelo de transición ecológica, a que España se imbrique en el mercado internacional, y a que las empresas constituyan un tejido productivo moderno y sostenible.

Traducido en clave política, Reyes Maroto afirmó que el 28 de abril el Partido Socialista había ganado las elecciones con unos resultados claros, por lo que "no hay alternativa" de Gobierno que no pase por Pedro Sánchez. Desde ese punto de vista, exigió a las fuerzas políticas, como Partido Popular y Ciudadanos, que tengan altura de miras, responsabilidad y compromiso con el interés general, y que, por tanto, "no bloqueen la única alternativa que hay, porque de otro modo, demostrarán el poco interés que tienen con los ciudadanos y sus necesidades".

La ministra de Industria en funciones apeló a un Ejecutivo que garantice la gobernabilidad y la certidumbre, "porque ello generará sin duda inversión productiva". "Los empresarios -remató su demanda- nos habéis enseñado el entorno colaborativo, las alianzas estratégicas y las inversiones conjuntas", indicó.

Madrid, con las mejores ciudades del mundo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se comprometió ante la Asamblea de la CEIM a impulsar la 'Operación Madrid Nuevo Norte', al Desarrollo del Sureste de la capital, con una gran bolsa de viviendas a precios asequibles y a una rebaja fiscal, que irá acompañada también de una rebaja de las trabas burocráticas. De cara a la imagen internacional, Almeida anunció que trabajará para que Madrid compita con las mejores ciudades del mundo, ya que puede presumir en muchas materias, como sus transportes y su seguridad.