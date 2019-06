Valerio aboga por una mayor protección social frente a las nuevas formas de empleo

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, expresó este martes la necesidad de apoyar a las personas en las transiciones del futuro del trabajo con una mayor protección social frente a las nuevas formas de empleo y con el reconocimiento de la formación a lo largo de la vida.

Así lo dijo la ministra durante su intervención en la 108 Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra y en la que defendió que luchar contra la pobreza, por la justicia social y el trabajo decente "hoy sigue siendo tan necesario como lo era en 1919".

Valerio apeló a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al diálogo tripartito, "hoy más importantes que nunca", para afrontar los retos del futuro del trabajo, entre los que citó la revolución tecnológica, la globalización, los desafíos medioambientales o las desigualdades y que "aúpan a los populismos".

La ministra pidió aprovechar los avances tecnológicos para que cada trabajador pueda tener un puesto y defendió que el trabajo "no es una mercancía, sino un derecho esencial". Consideró que el futuro del trabajo y los nuevos retos exigen "un esfuerzo de coherencia en las políticas, tanto a nivel nacional como internacional".

También destacó el compromiso del Gobierno español con la igualdad de género como una de sus "señas de identidad" y afirmó que "sin igualdad de género no sólo no habrá un futuro del trabajo justo e inclusivo, sino que no habrá futuro".

Tras su intervención, la ministra asistirá a una cena de trabajo de los ministros de Trabajo y Empleo del G-20. En el encuentro, expresará el firme compromiso del Ejecutivo español de seguir aumentado la población activa ocupada -España encabezó en 2018 la creación de empleo en Europa- y con ello, "redistribuir mejor los beneficios del crecimiento económico y garantizar que nadie se quede atrás".

18-JUN-19

