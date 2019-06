Coag alerta sobre la importación de plagas de terceros países y el control en frontera

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alertó este martes en Bruselas sobre las "importaciones de plagas de terceros países" y la necesidad de reforzar el control en frontera.

El responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, afirmó durante su intervención en el grupo de expertos de tomate de la UE, acerca de los costes para los agricultores a causa de la política europea, que "no tenemos las mismas armas para producir, pero luego en la UE importamos productos que sí las usan y además se permite la entrada de plagas que aquí no tenemos y que no podemos abordar con facilidad".

"Es vital un exhaustivo control en frontera de las frutas y hortalizas y del material vegetal importado y la exigencia de los mismos estándares de producción en todas las producciones agrarias que entren al territorio comunitario", indicó.

Como ejemplo, el representante de COAG relató el caso de la Tuta absoluta en tomate, introducida en el territorio UE por la entrada de material vegetal infectado desde Sudamérica en la campaña 2006-2007 y que aún supone un coste en las producciones de invernadero del sureste español.

"De media, combatir esta plaga supone un coste de más de 2.000 euros por campaña para cada agricultor. Requiere un enfoque global porque ningún método es suficiente por sí solo. Una mezcla de medidas culturales (colocación de mallas y doble puerta en invernaderos, solarización y parada biológica y gestión de restos vegetales del cultivo), con medidas de lucha biológica", agregó.

