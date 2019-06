Se habla de la purga en Unidas Podemos, el nuevo fracaso de Torra y la quiniela del CNI

La importante pérdida de concejales y diputados que Unidas Podemos sufrió en los pasados comicios genera una brusca caída de los ingresos que la formación recibe. La Ejecutiva nacional del partido es consciente de esta situación.

De ahí que desde el entorno de Pablo Iglesias desvelen que no habrá más remedio que despedir a un importante número de asesores de la formación. En concreto, las fuentes hablan de desprenderse de unas 40 o 50 personas, muchos de ellos personal de confianza que han trabajado con el partido en el Congreso en la pasada legislatura. Ni qué decir tiene que todo el que forma parte de alguna manera de Unidas Podemos también sabe que se prepara una nueva purga. No en vano temen que Iglesias aproveche los despidos para deshacerse de los pocos críticos que aún quedan en el partido, para quedarse solo con personas de confianza. "Muchos de los que han puesto en duda el liderazgo de la Ejecutiva ya no están. No pensamos que ahora dejen de purgar, máxime cuando ya tienen una excusa económica para hacerlo", dicen.

El fallido 'catering' del 'president' Quim Torra

Ninguna empresa se ha presentado a un reciente concurso para llevar el catering del Palau de la Generalitat y del Palau de Pedralbes. En el sector se comenta que la causa que ha llevado a dejar desierta la licitación está en las condiciones del concurso. Por lo visto Quim Torra impuso unas condiciones totalmente fuera de la realidad del sector. "Por 40.000 euros querían camareros catalanes, vinos de la región y jornadas con varios actos diarios. Ganar el concurso era perder dinero", dicen desde una empresa de restauración. Desde la Generalitat cuentan que volverán a sacar la convocatoria, con condiciones más realistas. Pero en ámbitos políticos ya se comenta que "el fallido catering es una muestra más de las normas más básicas de la gestión en el actual Govern".

Los nombres que ya suenan para liderar el CNI

Tras diez años, el director general del CNI, Félix Sanz Roldán, dejará el cargo, lo que da inicio a la tradicional quiniela de futuros mandatarios del Centro Nacional de Inteligencia. Se comenta en ambientes políticos que Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles quieren que al frente del organismo se designe a una mujer. De ahí que los nombres que más suenen ahora para el CNI sean los de Esperanza Casteleiro, la jefa de Gabinete de la propia Robles, y Elena Sánchez, responsable actual de Seguridad de Banco Santander.