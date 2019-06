Paillassot (orange) pide a bruselas que permita las fusiones de las 'telecos' y no las condene a un "tamaño subcrítico"

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, defendió hoy que la Comisión Europea permita fusiones en el sector de las telecomunicaciones.

Durante la sesión inaugural del séptimo congreso '5G Global Event', que se celebra en Valencia, dijo que la consolidación de los operadores es un desafío para el sector, para ganar un tamaño y capacidad de inversión suficiente para competir también en un entorno global.

"Si queremos que el sector de las telecomunicaciones siga contribuyendo significativamente a la economía europea, no debemos ser condenados a mantener un tamaño 'subcrítico'. El despliegue de redes de nueva generación, fijas y móviles, la adquisición de licencias de espectro relacionadas, la racionalización de las tecnologías 2G / 3G / 4G representan un gran esfuerzo de inversión en beneficio de todos y no podemos resignarnos a contar con la mitad de la inversión per cápita que Estados Unidos, por ejemplo. Debemos competir entre continentes con más músculo, con las mismas fuerzas", reclamó Paillassot.

El ejecutivo francés pide también a Bruselas un terreno de juego equilibrado, diferente del actual, que favorece claramente a los OTT, que no tienen las mismas obligaciones de los operadores.

"Necesitamos que, a mismos servicios, se apliquen las mismas reglas. No podemos seguir con un escenario en el que los gigantes de Internet disfrutan de un entorno cada vez más ilimitado y desregulado, mientras las telecos, que invierten localmente y generan empleo, están sujetas a cada vez mayores obligaciones regulatorias y fiscales", manifestó.

Sobre el despliegue de 5G, dijo que la nueva generación de telefonía móvil traerá oportunidades de mayor velocidad, bajo retardo y conexión maxiva de aparatos.

Sin embargo, cree que aún existen diversos desafíos que han de ser afrontados, no solo en España, sino en toda Europa, para que se lleve a cabo con éxito el despliegue completo de esta nueva tecnología.

"Solo podemos ganar la carrera por el 5G en nuestros respectivos países si gana Europa, que a su vez opera en una dimensión global. Esta segunda ola digital es un juego de competición mundial entre continentes", declaró.

En lo que se refiere a España, aventura que el lanzamiento de los servicios sobre esta nueva tecnología aún llevará algún tiempo debido a condicionantes tales como la asignación de frecuencias, la definición de los estándares de latencia y conexión masiva de objetos o la presencia de suficientes teléfonos inteligentes compatibles en el mercado.

Según el máximo ejecutivo de Orange España, el desafío clave está en el sector B2B, y el beneficio completo de 5G vendrá con la tecnología 'Stand Alone' que permite el 'slicing' de la red. "Esto se normalizará en 2020 y la disponibilidad de sensores y dispositivos B2B probablemente estará disponible a gran escala de alrededor de 2022 en adelante".

Mientras tanto, Orange, en colaboración con entidades, empresas de diversos sectores industriales y fabricantes, desarrollará distintas experiencias encaminadas a probar las múltiples posibilidades que aplicación de esta nueva tecnología. En este sentido, Orange España está llevando a cabo pilotos en 7 ciudades con distintos casos de uso, como el turismo inmersivo, el automóvil conectado, la Industria 4.0, el soporte experto remoto aplicado a la industria y las emergencias, la seguridad (videovigilancia y reconocimiento facial), entre otros.

"La adopción será más rápida en sectores que ya están aprovechando 4G LTE, como servicios públicos, fábricas de automóviles, minas. Para otros sectores, todos los pilotos que se están realizando actualmente ayudarán a iniciar la curva de aprendizaje de 5G", concluyó Paillassot.

17-JUN-19

