Veinte 'startups' españolas acudirán este año al mobile world congress de asia

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Veinte 'startups' españolas estarán presentes este año en la edición asiática del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 26 al 28 de junio en Shanghai (China), según informa la web de Red.es.

Estas empresas participarán en el pabellón para emprendedores Four Years From Now (4YFN) y acuden al Mobile seleccionadas por la Fundación Mobile World Capital (MWCapital), el Ministerio de Economía y Empresa a través de Red.es, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Entre las 'startups' elegidas figuran Abitari, Accent Systems, ChineSpain, Barcelona Technology School, Bibold, BitPhy, Brightsight, CabroWorld, Conecta, Emite e Irdetec.

También forman parte de la representación española Glue Digital, Lucid Design Agency, Sibiu, Power2go, Queres, Summa Networks, TeraWifi, Viewtinet y Wavecontrol.

(SERVIMEDIA)

16-JUN-19

JRN/caa/gja