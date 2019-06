Campa advierte de que los nuevos poderes de la EBA no resolverán el problema del blanqueo en Europa

José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) considera que el nuevo mandato recibido por la institución resulta insuficiente para resolver el problema de blanqueo de capitales en Europa ante la ausencia de una legislación armonizada y homogénea en la Unión Europea (UE).

"No pienso que el mandato que ha recibido la EBA vaya a resolver el problema", apunta el banquero español en una entrevista con el diario Financial Times, recogida por Europa Press, donde señala que este mandato no busca armonizar la lucha contra el lavado de dinero ni la regulación o las prácticas en la UE. "Para empezar ese proceso, primero necesitas legislación", añade.

José Manuel Campa asumió la presidencia de la EBA el pasado 1 de mayo, poco después de que la institución decidiera el pasado 16 de abril dar por cerrada su investigación oficial sobre las posibles deficiencias en los servicios de lucha contra el blanqueo de capitales de las autoridades financieras de Estonia y Dinamarca, en relación con el escándalo protagonizado por la filial estonia de Danske Bank, provocando críticas desde la Comisión Europea.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó a mediados de abril la normativa que actualiza el marco de supervisión de las instituciones financieras europeas y que, además, otorga mayores competencias a la EBA para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Dicha normativa permitirá a la EBA asumir las tareas de recopilar información procedente de las autoridades nacionales, realizar evaluaciones de riesgos y facilitar la cooperación con países de fuera del bloque comunitario. Además, se reservará la posibilidad de adoptar una decisión dirigida de forma directa a un banco concreto como solución de último recurso si las autoridades nacionales competentes no actúan si se detecta vínculos con actividades de blanqueo o financiación del terrorismo.

"Ha habido casos de lavado de dinero en Europa, en algunos casos de bastante magnitud. No estoy diciendo que tengamos un buen sistema", reconoce Campa, señalando que la EBA solo cuenta con una decena de empleados para abordar sus nuevas funciones. "Necesitamos ser prudentes con las expectativas respecto del mandato de la EBA para luchar contra el lavado de dinero", añade.

En este sentido, el banquero apunta que se trata de una cuestión en evolución, añadiendo que se tiene que empezar con la homogeneización de la regulación.

"No tenemos eso. La lucha contra el blanqueo es una actividad que en la UE está regulada mediante directivas. Por definición eso no proporciona un único reglamento. Si tienes un solo reglamento puedes empezar a pensar en una autoridad única", apunta Campa en respuesta al debate sobre la alternativa de crear una autoridad única en la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.