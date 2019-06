Pepe álvarez (ugt) pide al banco de españa que se dedique a controlar a los bancos y no a hacer valoraciones ideológicas sobre el smi

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó este miércoles al Banco de España que se ocupe de su misión de controlar a los bancos y no a "crear alarma social" sobre las consecuencias de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI (SMI.CH ) "sencillamente porque sus dirigentes tengan una ideología determinada y un posicionamiento determinado que van en contra de los intereses de la mayoría de ciudadanos".

Así lo indicó en declaraciones a los medios antes de participar junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto organizado por UGT sobre I+D+i, en las que aseguró que "es evidente que tenemos un conflicto abierto, ya que la patronal no quiere cumplir no con el acuerdo que entra en vigor en 2020 de que ningún convenio esté por debajo de los 1.000 euros, sino ni siquiera con el SMI que sería obligatorio que cumplieran".

"Muchas empresas no están aplicando la subida del SMI", denunció el líder de UGT, para a continuación valorar que la subida del SMI hasta los 900 euros "ha sido un acierto, una medida altamente positiva que está ayudando a que se esté generando más empleo, porque repercute en el consumo", por lo que reclarmó que "todos aquellos que hicieron de agoreros, aquellos que intentaron reventar la subida de los salarios, tenían que pedir perdón".

En este punto, se refirió de manera especial al Banco de España, que alertó sobre el posible impacto negativo que podría tener la subida del SMI en la creación de empleo. En concreto, Álvarez subrayó que el Banco de España "es una institución que pagamos todos, independiente pero que pagamos todos los ciudadanos", y que, por tanto, "tiene que ser mucho más riguroso, porque de sus opiniones se generan corrientes de opinión que son las que nos impiden muchas veces negociar los convenios colectivos en las mejores condiciones".

"De ahí la indignación de la UGT con esto y con el resto de charcos que pisan", continuó el secretario general de UGT, para acto seguido criticar que "hay un charco que no pisan, que es el control de los bancos". "En este país el Banco de España es el responsable, por no controlar a los bancos, que es su misión, de la mayor crisis financiera de nuestra historia", afirmó Álvarez, para concluir reclamando que "se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que no gasten el dinero público en ir contra los intereses de la mayoría y que dejen que en este país se reparta la riqueza equitativamente, porque es lo que nos va a dar prosperidad".

Por su parte, preguntada sobre si el Banco de España debería pedir perdón por errar en sus valoraciones sobre el impacto del SMI, la ministra María Jesús Montero restó importancia al tema señalando que "en nuestro país los organismos independientes hacen numerosos informes sobre materias económicas, y algunos de ellos terminan siendo ciertos y otros son aproximaciones teóricas que tienen todo el objetivo de intentar contribuir pero luego no se aproximan".

En cualquier caso, Montero defendió que una medida como la de la subida del SMI, "que ha afectado a tantas familias y ha sido fundamental para que muchas personas salgan de una situacion de pobreza y de precariedad, no se ha saldado con una destrucción de empleo, sino todo lo contrario", destacando que los datos de creación de empleo "son estimulantes" e indican "que tenemos capacidad de seguir creciendo y hacer que ese empleo sea de calidad".

(SERVIMEDIA)

05-JUN-19

IPS/caa