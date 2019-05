Reyes maroto viaja este domingo a china a buscar oportunidades para el sector del automóvil

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, inicia este domingo un viaje institucional a China con el objetivo de conocer el desarrollo del vehículo eléctrico en el gigante asiático y las oportunidades que plantea para la industria española de automoción.

Se trata de la segunda visita a China de Maroto. La primera, en otoño pasado, tuvo como objetivo el impulso de las relaciones bilaterales en materia de comercio y turismo, y fue preparatoria de la visita de Xi Yinping a España.

A su llegada, la ministra mantendrá en Shanghai un primer contacto con representantes de empresas españolas que operan en el país, previo a su participación, el lunes día 3, en el encuentro 'Autoparts for Electric Vehicles: Sino-Spanish Cooperation for a More Sustainable Future', organizado por el ICEX y Sernauto.

Esta jornada tiene como objetivos analizar el papel que la tecnología española puede desempeñar en el desarrollo del vehículo eléctrico en China, mostrar las fortalezas del sector español de componentes de automoción -con foco específico en la hibridación y electrificación del vehículo, el aligeramiento de sus componentes y las tecnologías vinculadas el desarrollo del vehículo conectado-, y establecer nuevos marcos de colaboración conjunta, así como consolidar los existentes.

Además, la ministra mantendrá el lunes una reunión de trabajo con el presidente de China EV100, una asociación privada de vehículos eléctricos con más de doscientas industrias líderes de movilidad eléctrica.

Posteriormente, Maroto se desplazará el martes 4 al parque industrial de Kunshan, donde visitará la sede de Corporación Mondragón y la planta de productos y componentes térmicos de Orkli, y asistirá al acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de Mondragón Assembly.

A continuación, hará un recorrido por la planta de la empresa Gestamp, proveedor puntero del sector de componentes de automoción a nivel mundial.

El miércoles 5, la ministra visitará las instalaciones de JAC Motors y a Guoxuan Hig Tech en la ciudad de Hefei, y el jueves 6 recorrerá las plantas de fabricación de baterías para vehículos eléctricos de las compañías BAK y BYD, ubicadas en Shenzhen, para conocer la tecnología y dar a conocer a las empresas las posibilidades que ofrece España para albergar una fábrica de baterías.

Por último, la estancia en China se completa con un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, la CEOE e ICEX, en el que se presentará España como destino de inversiones a empresas del sector turístico.

