López Obrador responde a la amenaza arancelaria de Trump: pide diálogo sobre migración y aranceles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido en la noche de este jueves al su homólogo estadounidense, Donald Trump, profundizar en el dialogo para buscar alternativas al problema migratorio, después de que el mandatario estadounidense haya anunciado esta madrugada nuevos aranceles a los productos mexicanos como castigo al continuo flujo de migrantes.

"Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio", dice López Obrador en una carta al mandatario norteamericano en la que le reitera que no quiere la confrontación pero tampoco le falta valor. "No soy cobarde ni timorato", asevera.

En la misiva, divulgada por el Gobierno de México, López Obrador le asegura a Trump que su país "cumple su responsabilidad de evitar la migración" sin violentar los derechos humanos.

Trump anunció en la madrugada de hoy a través de Twitter la imposición gradual de aranceles a todos los productos mexicanos, desde el 5% hasta el 25%, y amenazó con mantenerlos "hasta el momento en el que los migrantes ilegales que vienen por México, a nuestro país, paren".

Respuesta del presidente @lopezobrador_ al presidente Trump:



Los problemas sociales no se resuelven con impuestos.



"No me falta valor... actúo por principios".



Impulsamos el diálogo y buscamos alternativas de fondo ante el fenómeno migratorio.