Financiación, internacionalización y digitalización, claves para el crecimiento de las pymes

elEconomista Madrid

Las pymes españolas juegan un papel fundamental para la economía nacional. Sin embargo, por su pequeño tamaño, tienen el crecimiento como uno de sus principales retos. Ganar volumen es clave para poder acceder a mejor tecnologías, facilitar la financiación, tener más recursos o contar con personal más cualificado.

Dos de las patas con las que cuentan estas pequeñas empresas para aumentar su tamaño son la internacionalización y la digitalización, que fueron precisamente dos de los temas que se trataron durante el Foro Pymes, evento organizado por elEconomista, y que ha contado con la colaboración de CESCE.

"En España no hay pymes, hay minipymes; el tamaño de la empresa española es diminuto, y genera muchos problemas", ha advertido Rafael Ruiz-Villar, vocal de la Junta Directiva del Club de Exportadores, durante la primera mesa de debate, 'El proceso de internacionalización de las pymes'. "Y no tenemos una política clara para soluicionarlo, ni una política fiscal, ni financiera... tenemos un problema y nadie hace nada para facilitar la fusión entre empresas o impulsar el crecimiento", ha concluido.

Otro problema es que la pyme española, tradicionalmente, no ha mirado al exterior. "Pero con la crisis económica fueron muchas las que tuvieron que dar ese paso hacia la internacionalización", ha recordado Carolina Andérez, jefa de Unidad de Asesoría Jurídica Cuenta del Estado de CESCE.

"Pero la internacionalización sigue sonando a chino", ha señalado Ruiz-Villar. "No hay una política de Estado sobre este tema, y tenemos que hacer una labor pedagógica hacia la sociedad con este tema", ha defendido.

Sanciones internacionales

Y por si fuera poco, las pequeñas empresas se han encontrado un nuevo obstáculo en su proceso de internacionalización: las sanciones internacionales. "Las sanciones internacionales suponen una traba y una complicación adicional para las pymes, y tenemos que ver qué instrumentos y con qué resquicios cuentan para poder salvar dichas sanciones", ha apuntado Ana M. Camacho, directora del Área Internacional de Lupicinio International Law Firm.

"Antes las pymes operaban en países como Irak o Irán con un marco de sanciones tradicionales, pero ya no es así, ahora hay muchos focos y cada vez el mercado de sanciones es más complejo", ha señalado Andérez. "Ahora las sanciones ya no son solo un listado de personas y bienes, pueden afectar a sectores concretos, y no siempre es fácil conocerlo", ha destacado.

La razón está provocada por Estados Unidos, que "ha aplicado una política expansiva y extraterritorial de sanciones", ha insistido la experta, lo que se ha traducido en una inseguridad jurídica absoluta.

Sin embargo, las sanciones también ofrecen oportunidades para las pequeñas empresas. "Hay lugares del mundo en los que muchas grandes empresas han decidido no operar por las sanciones, como Irán, Rusia o incluso Cuba. Cuando la situación cambie y se revoquen las sanciones, las oportunidades de inversión o de exportación se van a disparar para las compañías que ahora estén estableciendo relaciones", ha explicado la responsable de CESCE.

"Estar en los paísis complicados en momentos difíciles te da una posición privilegiada para hacer negocios cuando la situación mejor", ha apuntado en la misma línea el representante del Club de Exportadores. "Pero hay que aguantar hasta que pase la sanción, y para eso hay que contar con pulmón financiero", ha insistido.

Acceso a la financiación

El problema en este aspecto es que el acceso a la financiación se ha vuelto muy complejo, como se destacó en la segunda mesa de la jornada, dedicada a 'la financiación de las pymes'. El mercado bancario, que sigue jugando un papel clave aún en este proceso, "ha cambiado mucho", ha advertido Ignacio Marqués del Pecho, socio responsable Debt Advisory de PwC, durante su intervención.

"Las empresas españolas han espabilado mucho, y las entidades financieras no tienen capacidad para acompañar a estas empresas, o para hacerlo de una forma lo suficientemente rápida", ha explicado el experto.

Un aspecto clave en este sentido para las pymes es la información sobre las distintas opciones que hay para financiarse. "Las fuentes de financiación alternativas, aunque crecen muy rápido, aún siguen siendo una opción minoritaria frente a la bancaria", ha destacado Felipe Luengo, responsable de Unidad de Entidades Financieras de CESCE.

"Lo importante es que los empresarios conozcan todas las alternativas y todos los instrumentos de financiación, y que elijan el producto que mejor se adapte a las necesidades de cada momento", ha explicado en el mismo sentido Ana Martínez, jefa de Mediación con las Entidades Financieras de ICO. Además, ha lanzado una advertencia: "Durante la crisis, muchas de las empresas que se vieron abocadas al cierre fue por elegir un producto equivocado para financiarse", ha señalado.

Los bancos, conscientes de esta situación, también han aprendido a ayudar a que los clientes encuentren el producto más adecuado. "En este sentido, el mercado ha mejorado bastante. A tortas, pero ha mejorado", ha apuntado Marqués del Pecho.

Otro aspecto destacado para mejorar el acceso a la financiación fue la importancia de limpiar los balances, para dar una mejor imagen de cara a los financiadores. "En este campo hay que trabajar mucho, las medianas y las grandes empresas lo están haciendo constantemente, ¿por qué no lo hacen las pymes?", ha concluido Luengo.