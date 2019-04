La España a dos velocidades: casi todas las CCAA recuperan el PIB per cápita de antes de la crisis pero a ritmo muy distintos

Por segundo año consecutivo los ingresos per cápita de España avanzan por encima de los marcados en 2008, el último año de crecimiento antes de entrar en la profunda crisis económica que duró hasta 2014. Desde entonces ha crecido un 6,5% hasta superar los 25.800 euros, por habitante. Pero la recuperación está siendo muy desigual. Mientras Castilla y Léon, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco han crecido en la última década alrededor de un 9%, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja lo hacen muy por debajo de la media nacional.

En la última década la economía española ha pasado por dos recesiones y una fulgurante recuperación desde 2014 que se está comenzando a enfriar. Y no todas las regiones han salido de la crisis a la misma velocidad. Canarias, por ejemplo, no puede decir que se ha recuperado totalmente en términos de PIB per cápita, la relación que existe entre el PIB y el número de habitantes y que suele ser usado por los economistas para medir la riqueza de un país. Según la Contabilidad Regional de España, publicada por el INE, la Renta Per Cápita de las islas se situó a cierre de 2018 en 21.031 millones frente a los 21.031 millones.

Canarias, es la única Comunidad Autonómica, junto a Ceuta (-5,54%) y Melilla (-3,53%); que no ha recuperado los niveles precrisis. Pero lo cierto, que no todas las regiones salieron ni a la vez, al mismo ritmo. Según el PIB per cápita, las primeras Comunidades en superar los máximos alcanzados en 2008, fueron de Galicia, Extremadura, País Vasco, Comunidad de Madrid y Castilla León. Lo hicieron en 2016 y son las zonas donde más han crecido los ingresos por habitante en la última década, alrededor de un 9%.

En un segundo grupo, se sitúan las CCAA que crecen cerca de la media como Navarra (+5,5%), Cantabria (+4,2%), Castilla La Mancha (+4,8%), Cantabria (+4,2%), Baleares (+4%) y Murcia (+3,8%). Buena parte de ella recuperaron niveles en 2017.

En el furgón de cola se han quedado la Comunidad Valenciana (+3,5%), Asturias (+3,3%) y Andalucía (+2,7%), que han sido las comunidades en recuperar la riqueza registrada en 2008.

Los distintos ritmos de crecimiento de las CCAA apenas han supuesto cambios entre las diferencias entre una región y otra entre las que mayor PIB per cápita tienen. La Comunidad de Madrid se mantiene la primera al registrar el mayor PIB nominal por habitante en el año 2018, con 34.916 euros, seguida por País Vasco (34.079 euros), Navarra (31.809 euros) y Cataluña (30.769 euros), todas ellas por encima de la media nacional.

Por encima de este nivel, también se han mantenido respecto a la clasificación de 2008, que se mantiene con 28.640 euros de PIB per cápita en sexta posición, siguiéndole La Rioja (26.833 euros) y las Islas Baleares (26.764 euros).

Por debajo de la media nacional, hay cambios significativos. Extremadura sigue siendo la región más pobre de España, pero ha cerrado la brecha con Andalucía en 1.000 euros. La renta per cápita se situó en 2018 en 18.174 euros frente a los 19.132 euros de Andalucía. En 2008, la de Extremadura se situaba en 16.633 euros y la de Andalucía en 18.625 euros.

Por su parte, en los últimos diez años Murcia (21.134 euros) ha superado a Canarias (21.031 euros). La Comunidad Valencia (22.659 euros) se hunde dos posiciones a favor de Galicia (23.294 euros) y Asturias (23.087 euros). Y también ha habido sorpasso de Castilla y León (24.397 euros) a Cantabria (23.817 euros).