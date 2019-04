Más de la mitad de los españoles compra en tiendas 'online' dos veces al mes, según trusted shops

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El 50,3% de los españoles, es decir, más de la mitad, compra en tiendas 'online' más de dos veces al mes, según informó Trusted Shops este jueves.

En un comunicado indicó que las compras a través del eCommerce están cada vez más al alza. Por ello, Trusted Shops ha elaborado junto a Webtools el segundo 'Observatorio sobre hábitos en eCommerce', que analiza el comercio electrónico en España.

De los resultados se desprende que más de la mitad de los españoles compran en tiendas 'online' más de dos veces al mes. El 24% afirma que lo hace una vez cada dos o tres semanas, mientras que un 13,3% compra una vez a la semana y un 13% más de una vez en la misma semana.

La comparación de ambos observatorios muestra que el porcentaje de españoles que compra, al menos, una vez a la semana, se ha duplicado pues ha pasado del 12,5% al 26,3%. Por su parte, el porcentaje de personas que nunca compran 'online' se reduce hasta el 0,1%.

Por sectores, el mundo de la moda es el que lidera el ranking de compras 'online' y el 64,5% reconoce que lo que más suele comprar 'online' es ropa o accesorios. Los viajes se posicionan en segundo lugar, el 57,5% afirma comprar billetes de tren, avión o reservar hoteles por Internet.

Por otro lado, los 'gadgets' tecnológicos se llevan un 53,5% del porcentaje de votos. El ocio no solo está presente en lo que a viajes se refiere, pues las entradas para cualquier espectáculo y otros aspectos de ocio acaparan el 48% del porcentaje mientras que el 45% de los españoles reconoce comprar libros, música o películas a través de Internet.

El estudio de Trusted Shops también se ha interesado en conocer qué productos o servicios nunca comprarían los españoles online. La buena noticia para el sector es que el 33,7% afirma que no hay ningún producto al que no recurriría 'online'. No obstante, un 38% afirma que sería más reacio a comprar un coche o una moto a través del eCommerce.

25-ABR-19

