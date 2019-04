Repsol y Shell descubren petróleo en Estados Unidos

Repsol y Shell han logrado un hallazgo significativo de petróleo en el yacimiento Blacktip, el el Golfo de México (Estados Unidos).

Blacktip fue descubierto en el bloque 380 de Alaminos Canyon, aproximadamente a 30 millas de la plataforma de Perdido y el descubrimiento de ballenas.

El hallazgo supone una oportunidad de aumentar la producción existente en el área donde ya están produciendo los campos Great White, Silvertip y Tobago de Shell, así como otros varios de Repsol.

La perforación inicial en Blacktip aún está en marcha y hasta la fecha se ha encontrado más de 400 pies de crudo con buenas características de depósito y fluido. El pozo se está evaluando más a fondo.

Blacktip es operado por Shell (52.375%) y es propiedad de Chevron U.S.A. Inc. (20%), Equinor Gulf of Mexico LLC (19.125%) y Repsol E&P USA Inc. (8.5%).