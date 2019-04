Ametic, ugt y ccoo renuevan su manifiesto por la transformación digital

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La patronal tecnológica Ametic y los sindicatos UGT y CCOO presentaron hoy una nueva versión del 'Manifiesto por la transformación digital de la economía española mediante el desarrollo del talento' que presentaron hace dos años.

Patronal y sindicatos han ampliado sus compromisos de actuación conjunta a la superación de la brecha de género en educación, formación y empleo tecnológico, y el empleo de calidad.

El texto alerta contra la preocupante situación de las mujeres en los empleos STEM, "claramente infrarrepresentadas", para lo que se proponen seis acciones públicas y privadas con el objetivo de eliminar los obstáculos que tienen las mujeres, como desarrollar medidas específicas de género – por ejemplo becas formativas para mujeres- , así como propuestas para visibilizar a las mujeres directivas e incorporar proyectos integrales que superen las desigualdades de género durante el desarrollo profesional.

El manifesto también destaca como elemento clave de la transformación digital el impulso a la industria. A juicio de las organizaciones firmantes,España corre el riesgo de quedarse atrás si no se toman medidas decisivas y ambiciosas. Creen que es necesario pasar a la acción inmediatamente, porque si no se implementa un plan ambicioso que contemple la capacitación en competencias digitales, reforzando la importancia de la innovación tecnológica, la fuerza de trabajo no podrá adaptarse a los cambios de la digitalización. Sin un plan de estas características, el empleo será de peor calidad y los grupos vulnerables se verán especialmente afectados, señala el documento.

El manifiesto afirma que la educación es la base que garantiza la adquisición de las capacidades necesarias para la vida y el trabajo. Por ello, sostiene que es imprescindible una alfabetización digital plena, sin brechas ni diferencias. En ese sentido, el documento propone colocar a la Formación Profesional en el primer plano, gracias a su eficacia para responder adecuadamente a las demandas, necesidades y expectativas de todos los agentes involucrados. Además, es indispensable articular una auténtica formación profesional continua en el trabajo, diseñada mediante el diálogo social y en función de las necesidades reales, durante la jornada laboral.

Ametic, UGT y CCOO envían un mensaje claro a las Administraciones y los partidos: el diálogo social es una herramienta útil e inexcusable para lograr una transformación digital completa, integral y justa.

