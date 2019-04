La innovación y la transformación digital, pilares básicos para Banco Sabadell

Más de 100 directivos del sector bancario de 31 países diferentes acuden a Sabadell Banking Conference. Los objetivos en el plan director se han enfocado para hacer de Sabadell "un banco más competitivo, rentable y sostenible".

Banco Sabadell ha presentado sus líneas estratégicas para los próximos años delante de más de un centenar de ejecutivos de entidades financieras de los cinco continentes en la Sabadell Banking Conference.

El evento, que se ha celebrado en el centro corporativo de la entidad, situado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha contado con ocho intervenciones de directivos de Banco Sabadell, que han expuesto las líneas estratégicas de la entidad, y con mesas de debate centradas sobre todo en la innovación y en la transformación de la banca, un sector que actualmente vive en un entorno lleno de cambios y desafíos.

El director general adjunto y director de Corporate & Investment Banking, José Nieto, ha sido el encargado de inaugurar las jornadas. En su intervención, ha explicado la actividad de negocio que dirige y ha resumido los cuatro puntos estratégicos de su área: especialización y conocimiento, coordinación de los equipos que integran Corporate & Investment Banking, productos que distribuyen e innovación. Todo ello con un objetivo claro, "crear valor para nuestros clientes", dijo.

Por su parte, el director general y director de Sabadell España, Carlos Ventura, ha abordado dos objetivos clave para la entidad como son la rentabilidad y la transformación del negocio. Ventura ha destacado la buena actividad comercial del banco en España en 2018 y ha señalado que los objetivos propuestos en el plan director actual se han enfocado para hacer de Sabadell "un banco más competitivo, rentable y sostenible".

La importancia de atraer y desarrollar el talento, el tipo de liderazgo que se necesita hoy y la importancia creciente de la mujer en puestos directivos de las organizaciones han sido los temas del primer grupo de debate del encuentro, que ha sido moderado por la subdirectora general y directora de Recursos Humanos, Conchita Álvarez.

La mesa redonda ha contado con la participación de la subdirectora general y directora de Corporate Banking & EMEA, Ana Ribalta; la subdirectora general y Chief Economist, Sofía Rodríguez, y el director de Clientes y Transformación Comercial, Aleix Escassi. Conchita Álvarez ha aprovechado la conversación para detallar las medidas que se están implementando para que el Sabadell sea un Great Place To Work destacado para cualquier profesional.

"Un 52% de nuestros ingresos provienen del extranjero". Con esta cifra diáfana el subdirector general y director de Financiación Estructurada, David Noguera, ha introducido a los asistentes en el negocio de la financiación estructurada y ha puesto en valor las operaciones internacionales que están llevando a cabo. Su intervención ha servido de preludio para dar entrada al segundo grupo de debate, moderado por el director de Project Finance y Negocios Especializados, Roger Font. En este panel de expertos han participado representantes de las compañías Acciona, Enerfin, Balearia, Abac Capital y NK5. Todos ellos ha explicado su experiencia en materia de financiación e inversiones.

La primera jornada del evento ha cerrado con la intervención del director general y director de Operaciones y Personas, Miguel Montes, quien ha detallado las estrategias que la entidad está llevando a cabo en los tres mercados que opera: España, Reino Unido y México.

El futuro de la banca

La segunda y última jornada del evento ha empezado con un marcado acento innovador. La ponencia "Where the streets have no name. Banking in the next decade", del subdirector general y director de Marketing & Business Transformation, Manuel Tresánchez, ha hecho hincapié en la transformación que está experimentando el sector financiero, una evolución que aunque pivota en el ámbito de la digitalización es un proceso mucho más amplio. Tresánchez ha remarcado la importancia de saber vincular la expectativa de la marca que tiene el cliente con la experiencia positiva que le debe generar.

"Todos los cambios que se están afrontando, en el terreno digital o tecnológico van en esa dirección, porque el punto clave es lograr que el cliente, satisfecho con la experiencia obtenida, recomiende nuestros servicios", ha concluido Tresánchez.

La onda transformadora que vive hoy la sociedad, en especial el sector bancario, ha motivado el siguiente debate, centrado en la irrupción de startups que están acelerando la transformación de modelos de negocio. En él han participado un grupo de ponentes que representan hoy el entorno del emprendimiento más destacado de nuestro país: Innocells, BStartup, InstantCredit y Signaturit.

La mesa redonda, moderada por el director de Global Financial Instititutions Europe, Josep Oriol, también ha abordado la manera como Banco Sabadell establece sinergias con el colectivo emprendedor para mejorar y desplegar todo su potencial en beneficio de sus stakeholders.

Esta segunda jornada también ha contado con la participación del director de Global Financial Institutions, Antoni Torruella, quien ha abordado los retos de la industria bancaria a nivel internacional, y del director de Global Financial Institutions Asia, Jordi Torrents, que ha moderado un panel de ejecutivos de banca de diversas nacionalidades para que dieran a conocer cómo afrontan esos desafíos en sus respectivas regiones.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha sido el encargado de cerrar la segunda edición del Sabadell Banking Conference. Guardiola ha subrayado en su intervención que el actual plan director del banco tiene tres prioridades: "Primero, desarrollar una marca fuerte y una gran experiencia de cliente. Segundo, acelerar el proceso de transformación a todos los niveles para ser más competitivos. Y tercero, lograr una excelente cultura corporativa donde nuestros profesionales contemplen el Sabadell como una organización atractiva para realizar su desempeño".