¿Qué pasaría si España dejase de cambiar la hora en marzo?

En el Consejo de Ministros de este 22 de marzo, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, adelantaba que España mantendrá su actual huso horario y el cambio de hora estacional y que, en línea con la UE, se ha abierto un periodo de "reflexión" hasta el 2021.

¿Qué consecuencias tendría si se decidiera no cambiar la hora y mantener el horario actual? Una de las más evidentes es que anochecería antes de lo que va a anochecer a partir del próximo 31 de marzo cuando retrasemos el reloj. En este enlace, realizado a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional para 2019, puede ver a qué hora anochece en su provincia y a qué hora anochecería en caso de que se decidiera mantener el horario de invierno. Use los filtros para ver los datos de su provincia. Si busca la hora de atardecer a partir del 31 de marzo puede ver el efecto que supone cambiar de hora.

Lógicamente, no es lo mismo vivir en La Coruña, donde la previsión es que el próximo 31 de marzo anochezca a las 20:58 horas (a las 19:58 horas en caso de que no se cambiara la hora) que hacerlo en Barcelona, donde el sol se pondrá a las 20:15 horas (a las 19:52 horas en caso de que no se cambie la hora).

Horas de luz en Madrid

El cambio de hora afecta de distinta manera a las diferentes provincias debido a que el número de horas diurnas varía de una región a otra. Así, la duración del día depende tanto de la fecha del calendario como de la ubicación. Esto es debido a la esfericidad de la Tierra y a su inclinación con respecto al Sol.

Este gráfico representa la media de horas de luz en cada mes del año por provincias, teniendo en cuenta las horas previstas por el Instituto Geográfico Nacional para el amanecer y el atardecer.

Y este otro gráfico refleja la diferencia de horas diurnas entre Madrid, Barcelona y Huelva: