El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, regresó este sábado a la actividad política con un discurso en la plaza del Centro de Arte Reina Sofía, sede de eventos claves de su partido, que, aparte de dejar un hueco a la autocrítica, también usó para cargar contra el Ibex 35. Nada más comenzar el mitin lanzó una dura crítica a los que, dice, "mandan más que los diputados", citando expresamente apellidos como Ortega, Botín, Fainé o Pérez para referirse a algunas de las 20 familias más poderosas de España.

"Creo que hoy tengo que decir algunas verdades, verdades que no se suelen decir en campaña, que es complicado escuchar a los partidos (...),verdades que cuando se dicen se pagan", dijo, para añadir que aunque les habían dicho que la soberanía popular residía en el Parlamento, esto "no es verdad". A su juicio, "hay 20 familias que tienen mas poder que cualquier diputado" y ha indicado que aunque probablemente se lo hagan "pagar caro", no temía decir sus nombres.

En ese sacó metió también a fondos inmobiliarios como BlackRock, a las multinacionales y a los propietarios de los medios de comunicación privados, de los que apuntó que acaparan "más poder que los diputados" cuando "no les ha votado nadie". "Alguien debe decir la puñetera verdad, no les ha vota nadie y son los que toman las decisiones", recalcó.

Tras ello, indicó que pese a que en política hay que respetar las correlaciones de fuerza y que cualquier Gobierno debe reunirse con los banqueros, "debe saber a quién representa, a su gente". En ese punto criticó que haya bancos y empresas que "compren ministros", acordándose del caso de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que fichó hace pocos días por el despacho de abogados Cuatrecasas.

Iglesias explicó que, en una conversación con un directivo importante, éste le comentó que los poderosos iban a por ellos por el acuerdo de los presupuestos. "Van a tener que pagar impuestos, y por eso van a por nosotros", apuntó añadiendo que buscarán fórmulas que dejen fuera a Unidas Podemos de un Gobierno, como "las tres derechas" o un Ejecutivo en el que estén el PSOE y Ciudadanos.

"Patriotas de pandereta"

Esto no lo harán, pronosticó Iglesias durante el acto, los "patriotas de pandereta" del PP, Ciudadanos y Vox, porque "hay que tener el coraje de sentarse con los poderosos", y tampoco la otra opción: la suma de PSOE y Ciudadanos. Pero de aquella conversación Iglesias dedujo que Podemos está más cerca que nunca de estar en un Gobierno, y a ello atribuyó que todos insistan en dar al partido por hundido.