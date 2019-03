Trump asegura que los aranceles a China se mantendrán mucho tiempo

Jose Luis de Haro Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció de nuevo el miércoles una de cal y otra de arena al referirse a la marcha de las negociaciones comerciales con China. Mientras el republicano reconoció que ambos países progresan a la hora de hilvanar un acuerdo, también señaló que "los aranceles podrían mantenerse durante un largo periodo".

"No estamos hablando de eliminarlos, estamos hablando de dejarlos", aseguró Trump al ser preguntado por los periodistas antes de poner rumbo a Ohio, donde tenía previsto visitar una fábrica de vehículos de combate. "Tenemos que asegurarnos de que, si hacemos un trato con China, lo cumpla", añadió, recordando que el país asiáticos ha tenido problemas en el pasado a la hora de atenerse a ciertos compromisos.

EEUU ha impuesto aranceles que oscilan entre el 10% y el 25% a una variedad de productos chinos por valor de 250.00 millones de dólares. China ha tomado represalias gravando bienes estadounidenses por valor de 110.000 millones de dólares, aproximadamente el 90% de las exportaciones de estadounidenses a la segunda mayor economía del mundo.

Trump brindó algo de esperanza al determinar que el acuerdo "marcha bien" pero no evitó recalcar que EEUU ha conseguido ingresar "miles de millones de dólares" gracias a estos gravámenes. "Durante un periodo de tiempo, esto seguirá", aclaró. No obstante, la Cámara de Comercio estima que, si Washington mantiene sus aranceles, el PIB podría borrar hasta un billón de dólares durante la próxima década.

El mandatario azuzó la falta de confianza que comienza a emanar en Pekín, donde los negociadores del presidente Xi Jinping reconsideran sus concesiones si no obtienen garantía de que Washington reducirá o eliminará los aranceles.

El representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuarán las negociaciones la próxima semana en la capital china. Según el resultado de estas, el alto funcionario chino podría visitar la capital estadounidense la primera semana de abril. Pero el presidente estadounidense aprovechó las preguntas de la prensa para arremeter también contra Europa, coincidiendo con la visita del presidente chino Xi Jinping. Trump no tuvo reparos en recordar que "la Unión Europea ha sido tan dura con EEUU como lo es con China, pero la gente no habla de eso porque no hay tanto dinero allí", dijo Trump.