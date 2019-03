El PSOE baraja incluir en su programa electoral la subida del salario mínimo a 1.000 euros

A pesar de las consecuencias que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, activado en 2019, ha tenido sobre el mercado laboral español y de las que ha vuelto a advertir el Banco de España hoy, Moncloa plantea una nueva subida, con un impacto similar, en 2020.

Según cuentan fuentes del PSOE, los socialistas barajan incluir en su programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril la subida del SMI a 1.000 euros, lo cual supondría un incremento de más del 11% respecto a su cifra actual. De hecho, lo raro sería que esta medida se quedara fuera del susodicho programa, dado que formó parte de los compromisos de Sánchez en las elecciones generales de 2016.

Escrutinio económico

Sin embargo, todavía no se sabe si se acabará incluyendo o no el aumento salarial. El programa electoral de los socialistas aún no está finiquitado, a pesar de que el Consejo Electoral celebrado hoy en Ferraz se ha dedicado casi en su plenitud a esta cuestión. Con todo, esperan poderlo hacer público de manera "inminente".

Además de tener que pasar aún por los procesos de aprobación de los comités correspondientes, el programa electoral socialista está siendo sometido a un profundo escrutinio económico. Desde Ferraz consideran que, a día de hoy, no era viable lanzar las promesas para la próxima legislatura sin una correspondiente memoria económica.

Fact-check socialista

Por otro lado, el PSOE ha lanzado su propia herramienta de fact-check para desmentir los bulos que, a su juicio, lanza la derecha. "De esta manera, vamos a desmontar las mentiras tanto de Casado como de Rivera", indica Felipe Sicilia, cabeza de lista por Jaén y portavoz del Comité Electoral.

Esta herramienta se empleará solo sobre informaciones que afecten al PSOE o a la acción de Gobierno de Moncloa y de ella se encargará personal interno de Ferraz. Sicilia espera que tenga una incidencia especial en materia económica, sobre la que Casado dice "grandes mentiras", según él.