El Gobierno descarta nuevas subidas o bajadas de impuestos antes de elecciones

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha puesto un poco de orden sobre la política fiscal del Gobierno hasta el cierre del Gobierno por la celebración de elecciones generales el 28 de abril, o más bien ha descartado que se vaya a hacer política fiscal como tal.

La ministra, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha concretado que no habrá novedades al respecto en ninguno de los futuros reales decretos ley (RDL). "No se pueden tramitar medidas fiscales a través de RDL", ha informado, indicando que no sería legal poner en marcha subidas o bajadas de impuestos antes de los comicios. Para ello habrá que esperar a que haya nuevo Gobierno.

¿Y las entregas a cuenta?

En este sentido, ha aclarado que se están buscando fórmulas para pagar el incremento de entregas a cuenta previsto para 2019 a las comunidades autónomas, parte fundamental de su financiación. Será a través de RDL, pero se está rastreando una fórmula técnica que no esté reñida con la legalidad.

Sin embargo, sí quiso dejar claro que sin Presupuestos aprobados la cifra que se entregue será sensiblemente inferior a los 9.000 millones previstos en el proyecto de Cuentas y más cercana a los 6.400 millones pactados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado verano.

Además, dio a entender que el pago del IVA perdido de 2017, por el cambio contable ejecutado en su momento por Cristóbal Montoro, no se podría entregar a las regiones, lo que supondría la pérdida para 2019 de unos 2.500 millones.

Primera medida como nuevo Gobierno

Para abordar todas las medidas, incluyendo las fiscales, que se hayan podido quedar en el tintero, Montero ha avanzado que lo primero que harán los socialistas si se mantienen en Moncloa en volver a presentar los Presupuestos en las Cortes, que tendrán un planteamiento muy similar a los ya conocidos, compensando partidas como las citadas entregas a cuenta.

Por otro lado, ha aclarado que se mantendrá la subvención del impuesto eléctrico para reducir el coste de la factura, tal y como indica la prórroga presupuestaria, aunque fuentes del departamento han precisado que esta maniobra durará solo hasta el cercano.

Ya en materia política, Montero ha indicado que ha trasladado al PSOE su voluntad de tener una participación activa en la campaña electoral y de formar parte de la lista de su circunscripción, Sevilla. Respecto a la crisis que sufren los socialistas a día de hoy los socialistas y si es necesario que la federación regional sufra cambios, ha opinado que "no hay tiempo para la vida orgánica".