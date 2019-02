Casado propone un complemento retributivo para los funcionarios que trabajen más y estén mejor valorados

Dentro de su proyecto económico, el líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto este domingo una reforma de la función pública para hacer de la administración española una administración eficiente.

En posición de defensa de los derechos de los funcionarios, cree, sin embargo, que "las oposiciones se tienen que modernizar" en España, y de este modo, insiste en establecer un complemento retributivo en función de lo que trabajen o de la evaluación del usuario para que nuestros funcionarios se sientan prestigiados y bien remunerados.

El PP quiere potenciar la movilidad para facilitar el acceso de los empleados públicos a puestos de trabajos en otras administraciones

Casado aboga por potenciar la movilidad para facilitar el acceso de los empleados públicos a puestos de trabajos en otras administraciones. En este punto, lamenta que a la hora de elegir destino primen más factores como el conocimiento del catalán o el mallorquín que la propia valía profesional.

Asimismo, señala la necesidad de un sistema de financiación autonómica justo, que garantice la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan y que "no se pacte bilateralmente con ninguna autonomía", que "nos comprometemos a liderar, negociar y sacar adelante en cuanto lleguemos al Gobierno" basado en la corresponsabilidad en los ingresos y en los gastos.

Erradicar duplicidades

Respecto a la racionalización del gasto burocrático, el líder de los populares explica que no se trata de suprimir ayuntamientos, ni diputaciones, porque la mayoría de alcaldes y concejales no cobran y su labor es muy necesaria, sino de que no haya duplicidades competenciales. España necesita una "racionalización de costes". "Si los nacionalistas piden comarcas, yo pido provincias", ha proseguido, porque "las provincias también vertebran".