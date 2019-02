Trump pide que las tecnológicas de EEUU avancen en el 5G y no dependan de bloqueos del Gobierno a otras compañías

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha espoleado este jueves a las compañías de su país para que desarrollen la mejor tecnología para redes 5G, en lo que parece un aviso para que no confíen su futuro a un posible bloqueo a la tecnología de las empresas chinas.

"Quiero la tecnología 5G, incluso la 6G, en EEUU tan pronto como sea posible. Es mucho más poderosa, rápida e inteligente que el actual estándar. Las compañías americanas deben redoblar sus esfuerzos o se quedarán atrás. No hay razón para que nos quedemos relegados en algo que es el futuro de forma tan obvia. Quiero que Estados Unidos gane a través de la competición, no bloqueando las tecnologías que ya son más avanzadas. Debemos ser siempre los líderes en todo lo que hacemos, ¡especialmente en lo referente al muy emocionante mundo de la tecnología!", ha señalado Trump a través de su cuenta de Twitter.

De esta forma, Trump no solo llama la atención a las empresas de su país, sino que parece hacer un gesto hacia la marca china Huawei, en el ojo del huracán después de que el presidente la acusara de usar sus dispositivos para espiar a favor del gobierno chino. Varios países, entre ellos el propio EEUU, ya han prohibido el uso de esta tecnología por motivos de seguridad nacional.

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca parece responder también a las declaraciones que realizó hace unos días a la BBC el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, cuando aseguró: "No hay forma de que EEUU pueda aplastarnos". Agregó, además, de que el mundo necesita a su compañía porque son "más avanzados". Y avisó a los estadounidenses de que su compañía seguirá adelante: "Si las luces se apagan en el Oeste, el Este aún brillará. Si el Norte se queda a oscuras, aún queda el Sur. América no representa el mundo. América sólo representa una porción del mundo", recordó Zhengfei, cuya hija fue detenida en EEUU en diciembre, entre otras acusaciones, por robo de secretos comerciales.

La declaración a través de Twitter se produce en el mismo día en que EEUU y China se encuentran en negociaciones para evitar la guerra arancelaria entre ellos. Según informan fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por Reuters, ya se han alcanzado acuerdos en los puntos más críticos del conflicto, entre los que se encuentra el uso de la tecnología para fines ilícitos o la vulneración de las leyes de propiedad intelectual.

Ambas partes quieren evitar la entrada en vigor de los aranceles, que se produciría el próximo 1 de marzo si no se cancelan o se prorroga la actual tregua arancelaria.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!