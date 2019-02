El cese advierte de que "2019 será un año crítico para la economía y la sociedad europea"

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) previno este martes sobre la situación económica en Europa para 2019. Así lo alertó su vicepresidenta, Isabel Caño, que reseñó que "hay diversos hitos y fechas que van a incidir, de una manera que todavía no sabemos, a la Unión Europea (UE) en cuanto a materia económica se refiere. Así, 2019 se presenta como un año crítico para la economía y la sociedad europea".

La responsable del CESE efectuó esta reflexión durante su intervención en las jornadas 'La economía europea' organizadas por el Comité Económico y Social Europeo y la Comisión Europea, durante las que también hizo mención a las próximas elecciones europeas y a la salida de Reino Unido de la UE y apuntó que "estas van a marcar los próximos años. Años en los que va a tener que reinventarse la economía europea".

En este foro participaron una serie de expertos que coincidieron con la vicepresidenta del CESE en "la delicada" situación de la economía europea para los próximos meses. Por un lado, el consejero del grupo de los trabajadores del CESE, Javier Doz, aludió a las previsiones de crecimiento de la eurozona y señaló que "están todas a la baja, sin embargo España se mantiene bien con un 2,2%". Por su parte, el consejero del grupo de diversidad europea del CESE, Carlos Trias, destacó "la necesidad de incorporar la sostenibilidad en todos los ámbitos".

En las jornadas, el consejero del grupo de los empleadores del CESE, Andrés Barceló, expuso la puesta en marcha de las nuevas políticas industriales que se están implantando en Europa, porque "es la mejor manera que se tiene en Europa de tener empleo de calidad y mejor desarrollo".

Por su parte, el investigador del Real Instituto Elcano Miguel Otero indicó que "Europa no tiene capacidad de unidad monetaria para lidiar con una crisis" y opinó que "no se van a poner los instrumentos necesarios a no ser que se produzca dicha crisis".

Por otro lado, la subdirectora general de Asuntos Económicos y Financieros y Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, Isabel Colina, manifestó en relación a España que "nuestro país tiene unas perspectivas de crecimiento contrastadas, superiores a la de los países de la eurozona" y destacó que "tiene un crecimiento más equilibrado que en el pasado y un entorno de estabilidad de precios".

05-FEB-19

