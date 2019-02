El independentismo veta los Presupuestos para presionar en el juicio del 'procés'

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno podría no superar su primera gran prueba. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) anunció que este martes registrará una enmienda a la totalidad de la propuesta de Cuentas en el Congreso, y solo la retirará si el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez hace algún gesto de cara a los presos del procés o sobre la situación política de Cataluña. Se trata de una acción con la que también amenaza PDeCat, aunque en su caso da a los socialistas hasta el viernes a las 14 horas para hacer algún movimiento. Si no, dejará caer su particular espada de Damocles también como enmienda a la totalidad.

Sin los apoyos de estas formaciones, es prácticamente imposible que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos, puesto que para ello, y ante la oposición del PP y de Ciudadanos, necesita reeditar los apoyos que permitieron la moción de censura a Mariano Rajoy.

La política de hechos consumados de ERC fue anunciada este lunes, tras la reunión de su dirección. El portavoz de la formación en el Congreso, Joan Tardá, advirtió de la toma de esta decisión por la falta de "gestos de categoría" hacia Cataluña. Tardá concretó sus reclamaciones para dar marcha atrás: que se ponga fin a la "vía represiva del Estado" contra los políticos encausados por el procés - entre ellos Oriol Junqueras, líder de los republicanos - y una negociación para celebrar un referéndum de autogobierno.

En el primer caso, Tardá criticó que el Gobierno no haya presionado a la Fiscalía en favor de los políticos encarcelados, afirmando que "legalmente" hay margen para ello. En el segundo, considera que el referéndum daría respuesta al "principio democrático" de resolver la situación política de la comunidad autónomaa en las urnas.

Por otro lado, aunque PDeCat no recurre a la política de los hechos consumados, sí a la intimidación y las amenazas. En su caso, fuentes de la formación indican que van a apurar los plazos para presentar su enmienda a la totalidad de los Presupuestos hasta su final, a mediodía del próximo día 8, siempre y cuando el Gobierno no haga un "gesto" político.

En su caso, la formación pide una mesa de diálogo bilateral para dar con una solución a la relación entre Cataluña y el resto de España, con la presencia de un mediador neutral. En un comunicado, indicó que "mientras no llegue esta oferta en forma de diálogo, el PDeCat se mantiene en la no aprobación de los Presupuestos y presentaremos una enmienda a la totalidad".

Abiertos a la retirada

Sin embargo, fuentes de ambos partidos aseguran que están abiertos a, si el Gobierno da algún paso en la dirección correcta, retirar las enmiendas a la totalidad en cualquier momento, incluso el propio día 12 de enero, que es cuando empieza el debate de las susodichas enmiendas en el Congreso. La casualidad ha querido que este mismo día sea el designado para que comience el juicio contra los políticos que lideraron el procés. Un paralelismo que puede tornarse catastrófico para el Ejecutivo socialista, para el que la cuenta atrás para dar con una solución a este nuevo traspiés ya ha comenzado.

Además, con sus correspondientes amenazas, ambas formaciones rompieron la calma tensa que en las últimas semanas había caracterizado su relación con el Gobierno. Desde diciembre, particularmente en el caso de ERC, la brusquedad de los discursos se había atenuado e incluso habían apoyado propuestas del Ejecutivo de Sánchez como la nueva senda de estabilidad - que fue rechazada en el Senado -.

Y lo cierto es que el Gobierno algún gesto hizo, al menos en el terreno económico. El proyecto de Presupuestos cuyo veto se ha anunciado incluye un incremento de las inversiones en Cataluña del 67%, alcanzando un total de 2.251 millones de euros, una cifra con la que se daba respuesta a lo dictado en el Estatut, según el Ministerio de Hacienda.