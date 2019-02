Venezuela venderá 15 toneladas de oro a Emiratos Árabes a cambio de euros en efectivo

El Banco Central de Venezuela (BCV) espera vender en los próximos días unas 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes, a cambio de euros en efectivo para financiar sus importaciones, según adelanta en exclusiva Reuters citando a una fuente del gobierno conocedora de los movimientos.

Este año, el instituto emisor ya hizo un primer envío de unas tres toneladas de oro a esa nación en un vuelo charter de la compañía Solar Cargo que partió el 26 de enero, dijo la fuente oficial.

Las ventas de los lingotes son casi la única alternativa que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para conseguir liquidez, ante la merma de sus ingresos petroleros y el cierre de casi todas las opciones de financiamiento internacional por las sanciones que impuso Estados Unidos.

En febrero se contempla un tercer envío de 11 toneladas de oro monetario, según agregó la fuente.

De concretarse, el gobierno en dos meses habrá vendido 29 toneladas y reducido a mínimos de ocho décadas las reservas internacionales de Venezuela, que están en lingotes de máxima pureza, según datos del Banco Central.

La autoridad monetaria no respondió a una solicitud de información y la embajada de Emiratos Árabes en Bogotá tampoco contestó a un correo electrónico. La empresa local Solar Cargo colgó la llamada cuando se le intentaba hacer la consulta.

El gobierno de Estados Unidos ha advertido a banqueros, operadores y empresas globales que eviten negociar con el gobierno de Maduro las ventas de oro, e impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA para limitar sus compras y ventas de crudo en Estados Unidos.

El senador estadounidense Marco Rubio apuntó el viernes en Twitter a la embajada de Emiratos Árabes en Estados Unidos al indicarle que tenía "informes" sobre la visita de un supuesto ciudadano francés que trabaja para la firma Noor Capital a Caracas para "arreglar el robo de más oro de Venezuela".

.@UAEEmbassyUS, we have reports that a French national working for @noor_capital is in Caracas today to arrange for the theft of more Gold from #Venezuela. I hope you have advised them that they & any air charter service that does this will be subject to Treasury sanctions.