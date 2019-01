El PP registra una proposición de Ley contra la vivienda 'okupa' con penas de 1 a 3 años de cárcel

El presidente del Partido Popular ha anunciado este jueves en Badalona el registro en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Contempla penas de 1 a 3 años de cárcel.

La ocupación de viviendas, suscribe el partido de Pablo Casado, preocupa especialmente a la sociedad española porque atenta contra el derecho a la propiedad privada, afecta gravemente a la convivencia vecinal y pone en grave peligro la seguridad de las personas y bienes (como ha ocurrido en el barrio Sant Roc de Badalona, con un incendio con tres muertos y 29 heridos debido a la manipulación del cuadro eléctrico de una vivienda por parte de quienes vivían irregularmente en ella).

4.472 viviendas ocupadas en Madrid

Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid –apunta el PP, atendiendo a datos oficiales de la Delegación del Gobierno, en septiembre del año pasado– el número de viviendas ocupadas ilegalmente era de 4.472 (2.521 en la capital) y son cifras que se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas.

A pesar de las normas actuales contra la ocupación ilegal de las viviendas y locales, el problema –matiza el GPP en el Congreso– sigue creciendo, además de la existencia de mafias organizadas que realizan ocupaciones de diversos inmuebles en barrios concretos que, según se ha publicado en medios de comunicación,también se utilizan en ocasiones para otras actividades delictivas. Por todoello, el PP propone medidas pioneras antiokupas, a través de una proposición de ley

Medidas

Con esta proposición, se introduce una norma por la que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler. (legislación nueva).

Además, según esta propuesta, la autoridad pública o sus agentes (Policía) podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de entre 12 y 24 horas, sin necesidad de esperar meses. (legislación nueva).

Se busca que los pisos ocupados no tengan condición de domicilio, para evitar empadronamientos y que se agilicen los desahucios

La 'Ley Antiokupas' que propone el PP también refuerza las medidas legales existentes: Refuerza el delito de usurpación del Código Penal (artículo 245), pasando de pena de multa a pena de privación de libertad y contemplando expresamente la figura de las mafias de ocupación. (modificación del Código Penal).

Por otro lado, la ley agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia (modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley del Jurado). Se amplía la reforma de los procesos civiles aprobada en junio de 2018 para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente.

Afirma en el Grupo Popular en el Congreso que medida contribuye además a mejorar la convivencia en comunidades de propietarios con varias viviendas cuya titularidad es de personas jurídicas, motivo por el queson elegidas para la ocupación ilegal al tener mayores problemas para el desalojo. (modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

A la vez, apostilla la formación liderada por Pablo Casado, la ley refuerza los medios al alcance de la comunidad de propietarios enaras de la convivencia vecinal (lo quepermite prevenir la ocupación con medidas como tapiar la puerta de entrada) y para una mayor seguridad y poder combatir conductas incívicas, al poder acudir a la autoridad cuando los ocupantes ilegales realizan actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres. (Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal).

Las restricciones y sanciones no afectarán a las personas que, por pérdida de empleo y dificultades económicas, cometan impagos de su alquiler

Asimismo, la nueva norma considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta inscribirse es un okupa ilegal. (El empadronamiento de un okupa ilegal en una vivienda usurpada no da derechos y puede anularse de oficio o a instancia del propietario o poseedor legítimo).(modificación de la Ley de Bases de Régimen Local).

Información complementaria

La Ley que propone el PP no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios: "No estamos regulando el denominado 'precario', es decir, cuando una persona estaba alquilada o tenía un título jurídico para vivir en un piso y ese acaba y permanece en el lugar y es tolerado por el propietario o poseedor legítimo. No estamos regulando tampoco los desahucios hipotecarios. Estamos luchando contra la delincuencia y la ocupación ilegal".