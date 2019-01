Pensiones. ciudadanos pide profundizar en la reforma de 2011 y cree que las recomendaciones saldrán antes de junio

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Ciudadanos en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Sergio del Campo, apuntó este viernes que hay "mucho margen de maniobra" para profundizar en la reforma de pensiones de 2011 y que en esto "parece que coincidimos" en la comisión, y auguró que las recomendaciones se conocerán antes de junio.

Así lo dijo durante la clausura de una jornada sobre pensiones organizada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco). Del Campo lamentó que "no estamos haciendo los deberes en el Pacto de Toledo, la solución no es decir "aquí no pasa nada" y creo que es lo que se está haciendo".

Consideró que algunas recomendaciones en las que se ha avanzado son "muy continuistas" con las que se emitieron en 2011 y alertó de que "lo peor que le puede pasar a las pensiones es el populismo, no decirle a la gente la realidad, y es lo que estamos haciendo".

En este sentido, Del Campo lamentó que un grupo, en referencia velada al PSOE, en el Pacto de Toledo "te estén defendiendo una cosa, estamos en campaña (electoral) desde 2015, y después, lo primero que haga es una reforma silenciosa de las pensiones" con el incremento de las bases mínimas y máximas de cotización, sin incrementar la pensión máxima de jubilación en la misma medida. A su juicio, "eso está erosionando la contributividad del sistema; si esa es la dirección, si lo que se quiere es un sistema que vaya a un modelo asistencial, dígalo, pero no engañe a la gente".

Ciudadanos también apostó por profundizar en la reforma de pensiones de 2011 y aseguró que "en esto parece que coincidimos" porque es una ley que contó con "apoyo social". En este sentido, apuntó que se pueden establecer mecanismos para aumentar "un año o los que sean necesarios" la edad real de jubilación.

También se alineó con desarrollar el segundo y tercer pilar social referidos a los planes de pensiones de empleo y a los planes privados individuales porque es "la forma en que el sistema sea sostenible en el tiempo".

Del Campo consideró que "el mensaje que tenemos que dar del Pacto de Toledo es que tenemos que llevar a cabo reformas, sacar reformas valientes" y pronosticó que las nuevas recomendaciones se conocerán probablemente a partir de marzo y antes de junio, cuando tienen lugar las elecciones autonómicas y locales.

