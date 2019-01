El PP se desvincula de una reforma de la Constitución para blindar las pensiones

El PP es el único de los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo que rechaza un blindaje de las pensiones mediante una reforma de la Constitución que regle el derecho como fundamental. Así lo puso de manifiesto diputada del PP, Pilar Marcos, durante el debate sobre El blindaje constitucional de las pensiones, organizado por el Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados este jueves, asegurando que en el Capítulo primero de la Carta Magna ya se presenta esa garantía en su artículo 50 como un principio rector de las políticas públicas a llevar a cabo por los legisladores.

En una sala abarrotada por representantes de diferentes plataformas de jubilados, que en los últimos meses han protagonizado sonadas movilizaciones por la revalorización de las pensiones, la diputada del PP tuvo que escuchar abucheos por su postura. "Las pensiones ya están garantizadas en la Constitución", aseguraba Marcos durante su intervención.

Una postura que distó de la de sus compañeros en la mesa de debate, que coincidieron en la conveniencia de dar mayor entidad al derecho de la pensión de jubilación como fundamental en el texto constitucional, no sin matices. Así, el portavoz del PDeCAT en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, aseguró que se debe "adaptar las referencias de la constitución al sistema de pensiones", aunque matizó que la garantía no será tal si no se "mantiene el consenso social en las generaciones más jóvenes, donde no hay confianza en que el sistema vaya ha cumplir" y se afrontan los retos derivados de la cuestión económica y demográfica que amenazan la salud del sistema público.

Una postura compartida por el representante en dicha comisión de Ciudadanos, Sergio del Campo, quien se preguntaba durante su intervención si sería suficiente para garantizar el futuro de las pensiones un cambio de la Constitución, mientras explicaba que echa de menos que se trate con firmeza el tema del equilibrio financiero del Sistema dentro del Pacto de Toledo. Sin embargo, en este punto señaló que sería positivo un eventual anclaje del derecho con el objetivo de generar "tranquilidad social".

Necesidad de reforma

En el espectro a la izquierda del hemiciclo si parece haber un mayor consenso sobre la cuestión. Desde Unidos Podemos, la representante en el Pacto de Toledo, Aina Vidal, señaló que "tiene sentido hablar de blindaje y más cuando en 2013 el PP paso por encima al Pacto de Toledo" con una reforma que dejó de lado la revalorización.

Así, Vidal aseguró que "el sistema va a seguir siendo público" y que "el reto principal es la suficiencia, ya que la pensión tiene que ser suficiente para llegar a final de mes". En este sentido señaló que las decisiones políticas serán determinantes para fijar el nivel de vida en la vejez y criticó la postura inmovilista de algunos partidos que parecen querer que las pensiones sean cada vez menores.

En esta línea se expresó el representante de Compromís, Ignasi Candela, asegurando que el núcleo de la discusión es como determinar la suficiencia de las pensiones, "teniendo en cuenta la importancia del empleo y la productividad", así como el diputado del PSOE, Artemi Rallo, quien recordó que el PSOE incluye desde el 2015 en todos sus programas electorales una reforma de la Constitución para blindar derechos sociales, entre ellos el de la pensión.