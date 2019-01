Margarita Robles: "España está muy cerca de entrar en el avión de combate europeo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció este martes durante el Foro de Defensa organizado por elEconomista, que España está muy cerca de participar en el próximo avión de combate europeo, el proyecto que lideran Francia y Alemania y que aspira a ser el avión que sustituya, a partir de 2040, a los cazas europeos en servicio, como el Eurofighter y el Rafale. La jornada, bajo el título "La modernización de las Fuerzas Armadas", estuvo patrocinada por el Grupo Oesía, con la colaboración de Thales, everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad, Santa Bárbara Sistemas e Indra, y contó con el apoyo de la Asociación de Promoción de la Tecnología e Industrias Estratégicas.

La ministra Robles no quiso entrar en detalle sobre la participación española en el proyecto, pero sí avanzó que la presencia de nuestro país "va por muy buen camino y puede haber noticias positivas dentro de pocos días", aseguró Robles al término de su intervención. España se uniría así como un socio industrial junto a Francia y Alemania en el desarrollo de este proyecto, basado en el Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS). Este avión es conocido ya como "el caza del siglo XXI" y se trata de la quinta generación de estos aviones de combate. El proyecto franco-alemán al que se uniría España será desarrollado por Airbus Defence & Space, donde España a través de la SEPI participa con un 4,17%, aunque este hecho, según las fuentes consultadas, no garantizaba la carga de trabajo para las fábricas españolas en este proyecto. La entrada como socio en este proyecto, que puede tener un coste anual para el Estado de unos 25 millones de euros, sí garantizaría la participación de los 12.000 empleados españoles de Airbus, según estas fuentes. Además, Reino Unido también está desarrollando su propio proyecto, denominado Tempest, que ya cuenta con el respaldo de Italia y Holanda, pero de seguir adelante estarían condenados a fusionarse en el futuro.

Inversiones hasta 2032

Por otro lado, durante la jornada -celebrada ante más de 100 personas del sector de la Defensa en el Hotel Intercontinental de Madrid- la ministra detalló algunas de las inversiones que, por valor de 12.000 millones de euros, se destinarán al sector de la Defensa hasta el año 2032. En esta cifra se incluyen los pagos previstos en los Presupuestos del año en curso por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y un techo de gasto aprobado en diciembre en el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, de otros 7.330 millones de euros, para los programas anunciados para los próximos ejercicios. En concreto, la ministra se refirió a las inversiones para los submarinos S-80, las fragatas F-110, la actualización de los aviones Eurofighter, los vehículos de combate VR 8x8, los helicópteros Chinook y la renovación de los satélites de comunicaciones.

"Con estos programas, desde el Ministerio tenemos la obsesión de que sirvan para potenciar la industria española de Defensa, porque es bueno para la creación de empleo y también para fomentar la ciencia, la tecnología, el I+D+i y son inversiones a futuro para el país", destacó la ministra.

Modernización de las FFAA

Margarita Robles hizo hincapié en la modernización de las Fuerzas Armadas como parte de la modernización de España. "Este país debe superar prejuicios de las Fuerzas Armadas. Mejorar las capacidades militares y las condiciones de vida de los hombres y mujeres de las FFAA para ser más competitivos, de defensa de valores y proyección internacional", dijo. "Tenemos que cuidar a nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Son 120.000 en total y nunca buscan el titular, sino que van con sentido de sacrificio", dijo Robles. "Hemos hecho planes especiales en los lugares de base y acuartelamiento y ahora todos los centros tienen wifi, que antes no tenían. También hemos hecho inversiones en guarderías en los centros para poder conciliar", anunció Robles.

"Queremos que sean muy cercanas a la sociedad y decirles a los jóvenes que las Fuerzas Armadas les pueden dan un futuro próspero y de calidad. Todo eso es cultura de Defensa. Ahora, están a punto de salir unos decretos y órdenes para facilitar la conciliación de vida familiar", añadió la ministra.

A su vez, explicó que desde su llegada al Ministerio de Defensa ha procurado guiar su gestión a través de "tres pilares fundamentales": la consideración del propio Ministerio y de las Fuerzas Armadas como un bien de Estado, alejado de políticas partidistas, la ya citada modernización de las Fuerzas Armadas y la mejora de las condiciones de vida de los militares y la proyección internacional de éstos y de la industria de defensa.

Robles apuntó que las Fuerzas Armadas no son patrimonio exclusivo "de ningún gobierno ni de ningún partido político" y señaló que su función queda delimitada en el artículo 8 de la Constitución.

La ministra manifestó su apuesta por mejorar las condiciones de vida de los militares, a los que dibujó como personas "heroicas, sacrificadas y que defienden los valores en los que creen y a España sin la búsqueda del titular", lo que le permitió avanzar que próximamente aprobará una serie de decretos y de ordenes ministeriales para facilitar su conciliación laboral y familiar.

Alcanzar el 2% de EEUU

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó claro que España es un "socio serio, riguroso y comprometido" en la OTAN y confirmó que, junto con Francia y Alemania, impulsará la política europea de Defensa, que tiene su máxima expresión en la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco, por sus siglas en inglés), aprovechando el hueco que el Reino Unido dejará tras el Brexit. De todas formas, reconoció que alcanzar el 2% del PIB de gasto en Defensa, como pide el presidente de EEUU, Donald Trump, es una tarea muy difícil de cumplir.

"No nos vamos a comprometer a lo que no podemos cumplir, aunque creo que no hay mayor inversión que tener 3.000 efectivos defendiendo la paz, la seguridad y la libertad de España, Europa y el mundo", finalizó la ministra.