En pleno apogeo de negociación presupuestaria, el Gobierno nacionalista de Iñigo Urkullu (PNV) ha logrado este martes arrancarle al Gobierno de Pedro Sánchez un calendario de transferencias en el plazo de un año, entre las cuales se incluye prisiones, como tiene Cataluña. Entre las 33 transferencias no se incluye el régimen Económico de la Seguridad Social.

En efecto, en el paquete de esas 33 transferencias, sin embargo, no se incluye el régimen Económico de la Seguridad Social, una materia que el Ejecutivo vasco considera "prioritaria" y que aparece recogida en el Estatuto de Gernika.

A pesar de las "discrepancias" que existen entre ambas partes en materia de traspasos competenciales, el gabinete de Iñigo Urkullu no "desaprovechará" la ocasión de seguir avanzando en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Euskadi. Las competencias que se incluirán en dicha propuesta se refieren a productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, transporte ferroviario en línea de cercanías y Feve, escuelas viajeras, centros de estudio y experimentación y obras públicas, y administración institucional e innovación tecnológica.

En respuesta a la transferencia de prisiones, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, denuncia la "vergüenza moral" que siente al describir la sociedad y la política vasca, afirmando que el precio que quieren pagar algunos de los representantes políticos por la "normalidad" pasa por "el blanqueo al historial de los asesinos, los secuestradores y sus cómplices".

"Brindis al sol", o no, como trata de desmentir el portavoz y consejero del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en la línea de seguir negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez y no cejar en el empeño de exigir el resto de transferencias, también ayer, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, apuntó que el presidente Sánchez "tiene sus límites" y hay que "saber leer los momentos".

"Un mal menor"

El mensaje de Esteban va dirigido a sus colegas nacionalistas catalanes en el Congreso, concretamente a los representantes de PDeCAT y ERC, con el fin de que éstos entiendan que, defender la 'agenda catalana' en estas "fechas decisivas", conlleva un apoyo manifiesto a las Cuentas Públicas.

De otro modo, resuelve el portavoz jeltzale en Madrid, el 'no' a los Presupuestos Generales de 2019 puede traer tras de sí unas "elecciones generales urgentes". Y bien pensado –subraya Aitor Esteban–, PedroSánchez "es un mal menor ante el giro a la derecha del PP", destacando que "hacía bastante tiempo que José María Aznar no pedía el voto para el Partido Popular".

El portavoz del PNV en la Cámara baja mantiene que, de no votar a favor de las Cuentas del Gobierno socialista, "la derecha española tendrá fácil" volver a Moncloa, pero "de manera más dura".

Aitor Esteban cree que no habrá elecciones anticipadas y menos un 'superdomingo', pero explica que es una decisión de Pedro Sánchez. "Haya o no Presupuestos, me parece a mí que poner todos los huevos en una misma cesta es muy complicado y arriesgado a la hora de elegir para el propio ciudadano. Son demasiadas urnas y yo creo que no, pero una falta de Presupuesto para este año precipitaría que las elecciones tuvieran que convocarse posteriormente, sin agotar la legislatura", destaca.

Esteban recuerda que por ahora se están sacando los proyectos por decreto, "pero es muy llamativo y para los parlamentarios muy desagradable que se haga así". "Pero es que el bloqueo en la mesa entre el PP y Ciudadanos es total, antiparlamentario y antidemocrático", indica, para precisar que es "lo que obliga" al Ejecutivo a sacarlos por decreto, "e incomoda a los demás". Por ello, acusa a populares y Cs de "jugar sucio desde la Mesa del Parlamento".