La cnmv advierte sobre varios 'chiringuitos' financieros

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó este lunes una advertencia sobre varias sociedades que no figuran inscritas en su registro y, por lo tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Las entidades operan bajo el paraguas de las denominaciones o webs United Limited, 'goldenkeypro.com', 'royalcryptobanc.com', Bali Limited LTD, Solutionscm LTD, 'lockwoodinv.com', Setonix Holding LTD, 'obsbit.com/es' y Fx Trading Corporation.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en la página web de Advertencias de la CNMV.

Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015.

(SERVIMEDIA)

21-ENE-19

JRN/pai