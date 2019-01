La cnmv advierte sobre una veintena de "chiringuitos" financieros

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó este lunes una advertencia sobre una veintena de sociedades que no figuran inscritas en su registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Las entidades son Trinity Financial Limited, Ferrari Financial Limited, FF Tradeinvest, Coorporation Lifetime Technology Co, Profile Analysis Investment, Liveromore Trade, Outsourde Your Marketing Now LTD, Grupo GMI, Airbit Club, Garantías Mecánicas de Inversiones SL, Cfdpremium.com y Black Parrot LTD/Blonde Ber OU.

También están Copy Redactores Entreprises, Brown Fox LOTD, Masterinversores LTD, Grupo Latino Traders 212, Signals 4Trade LTD, Redactores Ospina Entreprises, InversionesJDK, Trading Professionals y Medellín Inversiones.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en la página web de Advertencias de la CNMV.

Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015.

