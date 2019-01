Euskaltel lanza en primicia en españa amazon prime video en su tv

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El Grupo EUSKALTEL (EKT.MC )anunció hoy la incorporación del servicio Amazon Prime Video dentro de los decodificadores 4K Android TV, convirtiéndose así en el primer operador que trae a España el servicio.

Según la compañía, su inclusión en el servicio de Televisión del Grupo Euskaltel, que empezó a ofrecer desde el inicio de 2019, permite que todos los usuarios de sus decodificadores 4K Android TV puedan disfrutar "de una de las mejores ofertas de VOD (Video bajo demanda) del mercado".

Con la suscripción de Amazon Prime, el cliente podrá ver películas y series, además de producciones Prime Originals -como 'Six Dreams', 'The Grand Tour', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Tom Clancy´s Jack Ryam', 'Homecoming', 'The Man in the High Castle'-, y Prime Exclusives, como 'Pequeñas Coincidencias'.

Los clientes se podrán beneficiar además del envío en un día gratis ilimitado de millones de productos y del acceso instantáneo a más de dos millones de canciones con el servicio de música en 'streaming', Prime Music. Con la aplicación Prime Video, además, se puede disfrutar de contenidos sin conexión gracias a su descarga en iPhone, iPad, tableta o dispositivo Android.

"Con una cuota de mercado superior al 80% del total en España de este tipo de decodificadores, reforzamos nuestro liderazgo y compromiso con la calidad y la innovación en nuestra propuesta de productos y servicios de alto valor añadido, que nos sitúan a la vanguardia tecnológica", afirmó el consejero delegado de la compañía, Francisco Arteche.

Actualmente, más del 80% de los clientes de televisión del Grupo Euskaltel con este decodificador ven este tipo de servicios de contenidos bajo demanda, duplicando el consumo con respecto a los usuarios con dispositivos más tradicionales. De hecho, se ha duplicado el número de operadores con decodificadores Android TV en todo el mundo, de 23 en 2017 a 45 el año pasado.

(SERVIMEDIA)

17-ENE-19

ECR/caa