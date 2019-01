José María Álvarez, líder de UGT: "Meteremos prisa al Gobierno para cambiar la reforma laboral"

La entrevista, concertada para hacerla coincidir con la presentación en el Senado del techo de gasto, se realiza telefónicamente cuando viaja de Asturias a Barcelona. Conduce con el manos libres, pero no se queja de la llamada y accede a hacer la grabación a última hora de la tarde, concluido el viaje. Haber liderado un cuarto de siglo la UGT catalana y llevar afiliado al sindicato socialista desde el 75 le ha curtido en batallas laborales de todo tipo y no está dispuesto a bajar la guardia, pese a que ahora los socialistas estén en La Moncloa. Tal vez por eso cuando le preguntas si tiene el alma dividida por su condición de sindicalista y militante del PSOE desde hace más de 40 años reacciona rápido, sin darse un respiro: "UGT no da cheques en blanco ni a éste ni a ningún Gobierno" y añade que el tiempo del Ejecutivo se acaba y tiene que derogar de forma inminente los elementos más duros de la reforma laboral.

A Josep María Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) en su entorno le llaman Pepe, haciendo honor a su fama de campechano y sencillo, con un discurso de sindicalista en estado puro, sin concesión a la galería, pragmático y resolutivo. Lidera uno de los dos sindicatos más importantes de España, y ha logrado en tiempo récord lo que parecía casi imposible: elevar el nivel de afiliación, en descenso desde hacía años. Es optimista respecto a la aprobación de los Presupuestos y desmiente que haya un acuerdo para derogar la reforma laboral parcialmente. Cree que el tema de Cataluña solo se puede resolver desde el diálogo, critica que los políticos presos sigan en la cárcel y pide al Supremo que sea comedido en sus decisiones.

Cabe la posibilidad de que haya Presupuestos, ¿usted es optimista?

Lo soy y espero que se aprueben, porque eso lo que representa es un cambio de tendencia para España. Si no se aprueban, no será fácil explicar a los ciudadanos por qué no se mejoran los servicios públicos, la educación, la sanidad, etc.

Valerio ha dicho que el Gobierno va a trabajar de forma inminente en un nuevo Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuál sería la prioridad?

El nuevo Estatuto de los Trabajadores es una prioridad, pero no se va a aprobar mañana, y seguramente tampoco en esta legislatura. No contemplo su aprobación en el corto plazo, ni el Gobierno tampoco. Requiere tiempo, analizarlo a fondo, y solo podrá hacerse a medio plazo. En UGT no vamos a la negociación de un nuevo estatuto partiendo del actual; lo haremos sobre un nuevo modelo de relaciones laborales, un modelo productivo avanzado tecnológicamente, con un alto nivel de formación, con estabilidad. Hay que hacerlo, pero hasta entonces hay que tomar medidas de manera inmediata.

¿Como cuáles?, ¿a qué se refiere?

Hay que restaurar la ultraactividad de los convenios. Hay que acabar con situaciones de temporalidad, abordar el tema del control horario, y poner coto a esta situación de abuso. Cuando un empleo es de carácter indefinido no se puede hacer un contrato temporal. Además, hay otras muchas cosas, como la ley de igualdad, que es absolutamente necesaria o el restablecimiento del contrato de relevo con carácter universal.

¿El Gobierno podrá cumplir la promesa de derogar la reforma laboral?

Si somos justos, el presidente nunca se comprometió a derogar la reforma, sino a derogar los aspectos más lesivos y lo está haciendo.

¿Hay un acuerdo para derogar la reforma laboral parcialmente o no?

Lo que se dice un acuerdo, no lo hay. La patronal y una parte de la oposición han querido crear un clima de confusión, afirmando que se había negociado al margen de la patronal, cuando no es cierto. Lo que hay es una mesa de negociación en la que cada uno ha ido haciendo propuestas, aunque la patronal no ha hecho ninguna. El Gobierno nos ha dado unos borradores, que son una buena base para el acuerdo, pero nada más. Nosotros hemos hecho propuestas, pero no significa que haya acuerdo.

¿Y hay fecha para ese preacuerdo? ¿Se van a dar prisa en acelerarlo los agentes sociales?

Si el Gobierno no se da prisa en cambiar aspectos importantes de la reforma laboral, la prisa se la vamos a meter nosotros. Los sindicatos vamos a pasar de la música a la letra. No queremos que esta legislatura se acabe sin derogar los elementos más duros de la reforma. Y, por ello, el Gobierno debe ser consciente de que su tiempo se acabó. Llevamos ya casi siete meses de Gobierno. Hay que empezar a trasladar al BOE reformas que cambien los aspectos más lesivos.

Cuando dice "pasar de la música a la letra", ¿se refiere a que están dispuestos a convocar movilizaciones?

Ya veremos. En enero tenemos una reunión de las fuerzas políticas y sindicales, para tratar a fondo el asunto y la estrategia. Insisto en que no queremos dejar pasar esta oportunidad, y haremos lo necesario.

En el 30 aniversario del 14-D. ¿Qué queda de esa UGT que plantó cara a un Gobierno socialista?

Queda todo. Una buena parte de las cuestiones que hoy estamos planteando en la UGT son en defensa del reparto de la riqueza, y en el año 88, salvando las distancias, también había un problema de reparto de riqueza. Está plenamente vigente, pero ahora tenemos menos libertad para poder ejercer el derecho a la huelga que en 1988. Las reformas que se hicieron en la etapa de Mariano Rajoy nos han quitado algunos derechos que teníamos hace 30 años, y el derecho a la huelga es menor que entonces.

La situación en Cataluña sólo va a avanzar con diálogo y una salida en que nadie tenga que pedir perdón

Vamos, que no dan un cheque en blanco al Gobierno socialista

No le damos un cheque en blanco ni a éste ni a ningún Gobierno. La UGT solo va de la mano y tiene una relación de hermandad con los trabajadores y trabajadoras; con el Gobierno no hay otra relación que no tenga que ver con los hechos y con la publicación en el BOE de reformas. En función de las medidas que apruebe Sánchez, juzgaremos al Gobierno.

¿Qué opina de la subida del SMI del 22% que según la oposición disparará el déficit y el desempleo?

Me parece absurdo que alguien plantee que por la subida del salario mínimo se va a disparar el déficit o va a crecer el desempleo. Esta subida lo único que hace es abrir una senda que ya habíamos abierto nosotros en el acuerdo con la CEOE y con Rajoy. Me gustaría que alguno de estos que hablan de que el SMI de 900 euros genera problemas viviera un solo mes con ese sueldo. Es estúpido que alguien diga que la subida del salario mínimo puede arruinar a nuestro país, cuando en realidad la riqueza que se está generando es altísima. Con la CEOE hay el compromiso de que en 2020 no habrá ningún convenio por debajo de los 1.000 euros.

¿Y la subida del 2,25% a los funcionarios es también suficiente?

La subida del salario de los funcionarios es un avance importante que aprobamos con el anterior Gobierno. Esa es una senda que continuaremos en 2020 y en los próximos años para revertir los efectos de la crisis y que los funcionarios recuperen lo que han perdido.

¿Cuáles son las prioridades de UGT, además de la subida salarial?

Recuperar los derechos perdidos, y eso quiere decir recuperar los salarios y otros derechos para la negociación colectiva, y también derechos para las trabajadoras y los jóvenes, que están en una situación más difícil. La clave es desmontar todos los elementos más lesivos de la reforma del Gobierno del PP.

¿Qué le pareció el discurso del Rey, dirigido a la situación de los jóvenes?

En general, el discurso del Rey centró bastante las cuestiones fundamentales que hay que abordar en España. Elegir hablar de jóvenes, de su precariedad laboral, y de la situación casi de miseria en la que viven, tanto ellos como las mujeres, es conectar con los ciudadanos. Es muy importante que desde la Jefatura del Estado se plantee este asunto, y también su llamamiento al diálogo y al entendimiento entre españoles.

¿Usted cree, como los independentistas, que con este discurso el jefe del Estado rectificó lo anterior?

Aquí siempre tenemos que buscarle a todo un punto de arrepentimiento, y yo, que fui muy crítico con aquel discurso, no creo que tengamos que hablar de rectificación. La política de crispación, de todo vale para arañar cuatro votos, no es tolerable. Es importante que la Monarquía intente poner sosiego. La situación de Cataluña solo va a avanzar con acuerdo, diálogo, y en la medida en que podamos encontrar una salida en la que nadie tenga que pedir perdón.

¿Se puede acordar con quien propone la vía eslovena, como Torra?

Coger una frase equivocada de un presidente que habla demasiado y engancharnos ahí es un error. El independentismo sabe que ésta es una oportunidad para reconducir las cosas, y el conjunto de las fuerzas políticas españolas debería tener consideración, y hacer la descomprensión que tenga que hacer cada uno en relación con posiciones que han tenido anteriormente. Venimos de donde venimos, y en 24 horas las cosas no se sitúan de nuevo. El conflicto de Cataluña solo se resuelve con diálogo, con acuerdo político, y dentro del marco jurídico actual.

¿Qué le pareció el encuentro de Sánchez y Torra, criticado porque según los independentistas se ocultó que pidió observadores internacionales?

Hay gente del independentismo que tiene ganas de reventar la reunión y cualquier aproximación con el Go-bierno. Eso es política con minúscula. La presencia del presidente y el Consejo de Ministros en Barcelona es un acto de valentía política. Hay que correr riesgos, porque la situación de Cataluña con el resto del Estado no se puede mantener de forma indefinida. Perdemos oportunidades dejando pudrir las cosas. Sánchez está encarando esta situación arriesgada políticamente y es positivo. Cuando uno tiene la obligación de gobernar, hay que hacer política, no hay que poner luces cortas ni pensar en abordar un tema tan grave con electoralismo por un puñado de votos. Hay que encontrar vías de diálogo.

El asunto de Cataluña está enzarzando a los barones del PSOE. Page, Lambán, Susana Díaz, están en contra de lo que está haciendo Sánchez

Este juego que se ha venido visualizando de ir levantando un poco más el tono de la división y de la falta de entendimiento es una bomba de relojería, que dice poco de quienes lo hacen. No me refiero, que quede claro, en concreto a las personas que usted ha citado, sino a aquellas que creen que la solución es el 155 sine die. Claro, que tal vez a gente de Vox lo que le gusta como solución es la dictadura. En ese camino no podemos entrar.

Vamos, que el 155, como dicen algunos barones del PSOE, Cs, el PP o Vox sería una mala solución, ¿no?

Cuando se aplicó el 155 algunos reputados constitucionalistas dudaron de la constitucionalidad de la medida, y ahora resulta que ya vamos por elevación a dar otro paso. Y después, ¿qué vendrá?, ¿el estado de sitio?, ¿el de excepción? como planea Vox. El ir generando odio, rencor, pensar que esto se soluciona viendo cuántas banderas van a ir en un sitio o en otro no nos lleva a ninguna parte, ni desde el punto de vista de la convivencia, ni sirve para la recuperación económica ni para nada.

Vox es un fracaso que un partido con ideas xenófobas, racistas y machistas pueda estar en un Parlamento

¿El juicio del procés envenenará las cosas o será parte de la solución?

Me parece un error garrafal que los políticos independentistas continúen en prisión preventiva. No le encuentro razón lógica para que eso se produzca. Creo que el Tribunal Supremo tiene que ser muy comedido y tomar las decisiones que convengan en derecho, de acuerdo con la legislación. Las acciones que hay en estos momentos en la mesa por parte de la Fiscalía y de Vox distan bastante de lo que piensa una parte importante de los mejores juristas del país.

¿La aparición de Vox es puntual o viene para quedarse? ¿Cómo valora el Gobierno de Andalucía?

Yo creo que Vox está en la extrema derecha, y no hay que darle muchas vueltas, por lo que es y por lo que dice. Me parece un fracaso que un partido con estas propuestas xenófobas, racistas, machistas e indecentes pueda estar presente en un parlamento o en un ayuntamiento, pero en realidad hay que revisar el porqué pasan estas cosas. Si Vox ha venido para quedase o no, depende de las políticas que se desarrollen. En Andalucía ha habido una abstención altísima, y, además, yo creo que 36 años de Gobierno del PSOE finalmente acaban pasando factura.

También la corrupción, los ERE, gastar dinero público en prostíbulos, etc.

La corrupción pasa factura, sobre todo a la izquierda, porque ha creado desinterés por la política en una parte de la ciudadanía, pero hay quien aparece con soluciones mágicas, fáciles, que vamos a ver cómo las cuadran. No sé cómo se bajan los impuestos y se sube el gasto social, ni cómo aumentar el salario de altos cargos políticos y que pase desapercibido.

¿Sigue pensando, como me dijo hace un tiempo, que las empresas deben pagar muchos más impuestos?

Sí, lo sigo pensando. En nuestro país las grandes empresas, sobre todo del Ibex 35, vía deducciones fiscales, y de manera legal, curiosamente pagan impuestos por debajo de dos dígitos, y eso tiene poco sentido. Ahí hay una posibilidad de recaudación importante, y en el resto de las empresas también. Pero no se trata solo de subir los impuestos, también hay que tener una Inspección de Hacienda lo suficientemente dotada como para que nos garantice que nadie elude sus responsabilidades fiscales.

¿Cómo valora el acuerdo alcanzado para acercar las condiciones de los trabajadores autónomos al resto?

Es un buen acuerdo para los autónomos y para el país. Supondrá que coticen en función de sus ingresos reales, terminando con la desigualdad y mejorando la recaudación y la sostenibilidad del sistema. Permitirá luchar contra el fraude en la contratación con la figura del falso autónomo y establece un nivel de protección social nunca disfrutado por el colectivo de trabajadores autónomos, cotizaciones de forma escalonada y mayoritaria, que permita al sistema mejorar la recaudación y con ello la sostenibilidad de éste.

El Gobierno ha aprobado la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, ¿como valora está subida?

Supone la revalorización de las pensiones un 1,6% en base a la inflación media entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, algo que UGT llevaba reclamando desde que el Gobierno del PP aprobase su reforma de 2013, cuyo criterio resulta más beneficioso para los pensionistas, que ya no dependerán de la variación de los precios del petróleo o la electricidad a final de año. Nosotros además creemos que hay que volver al acuerdo de 2011 y derogar la reforma de 2013, que eliminó la revalorización automática de las pensiones e introdujo el factor de sostenibilidad, que de aquí a 2050 rebajará la pensión un 30%.