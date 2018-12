El Gobierno Vasco dice que "sería bueno para la estabilidad" que Pedro Sánchez sacara adelante los PGE de 2019

El portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha afirmado "sería bueno, aunque solo fuera desde el punto de vista de la estabilidad", que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacara adelante los PGE de 2019.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, el consejero vasco ha considerado que con ello "se lanzaría un mensaje de certidumbre y sosiego".

Entre las buenas noticias de este año para el País Vasco, Erkoreka ha destacado la bajada de los índices de desempleo por debajo del 10%, que era "un objetivo para final de la legislatura", por lo que "ahora lo que hay que hacer es consolidar el empleo y mejorarlo de calidad".

Por lo que respecta a la noticia más "insatisfactoria" del año ha considerado que fue el "bloqueo formalizado por los grupos parlamentarios de cara a hacer imposible el Presupuesto de 2019 porque en el Gobierno estamos convencidos de que iba a ser el mejor que iba a tener el Ejecutivo en muchos años".

Respecta a la fracasada negociación presupuestaria con EH Bildu, el consejero ha indicado así que el Ejecutivo pensaba que estaba "bastante cerca" de alcanzarse un acuerdo, pero "la pregunta que nos hacemos ahora es si realmente hubo una actitud de fondo firmemente dispuesta a alcanzar un acuerdo".

"Esta es la duda que nos cabe visto cómo se han desarrollado los acontecimientos. Si desde el principio estaban o no programados para decir que no, dijéramos lo que dijéramos", ha añadido en referencia a la coalición soberanista.

Cuestionado por la posibilidad de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Erkoreka ha considerado que "sería bueno aunque solo fuera desde el punto de vista de la estabilidad".

"La existencia de presupuestos aprobados y adoptados al ejercicio es síntoma de estabilidad y lanza un mensaje de certidumbre y sosiego a la opinión pública", ha indicado, para añadir que la aprobación de las Cuentas significaría que "ese panorama de estabilidad se da y también que la mayoría que hizo posible el cambio de gobierno en Madrid no se limitó solo a la moción de censura y tiene capacidad de dar continuidad a un proyecto de gobernabilidad".

Sobre Vox

Asimismo, se ha congratulado de que "afortunadamente" Vox no ha llegado a Euskadi y ha incidido en que "no será fácil que donde está obteniendo resultados deje de tenerlos". "Entre otras cosas porque en España se dan elementos que hacen que estas formaciones emerjan en los países Europeos", ha argumentado.

Para Erkoreka, en toda Europa "hay partidos contrarios a los procesos migratorios que en ocasiones pueden entroncar con actitudes xenófobas". "No digo que sea el caso de Vox, no me corresponde decirlo, pero sí es verdad que entronca con ese tipo de formaciones", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que la "defensa a ultranza de España que ha empezado a emerger en mucho lugares del Estado con ocasión de la crisis catalana también puede tener una influencia".

Por último, ha defendido que la "implantación territorial de Vox no llega a tener la fuerza suficiente como para presentarse en todos los municipios y demostrar mucho músculo electoral", aunque en unas elecciones europeas "sí podrían darse circunstancias favorables" a la formación liderada por Santiago Abascal.