La Generalitat quiere abandonar el FLA este mes de enero

La Generalitat de Cataluña tiene previsto abandonar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) este mes de enero como "paso previo para volver a los mercados".

En un apunte de Twitter, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmado esta decisión y ha especificado que se acogerán a otro fondo, el Fondo de Facilidad Financiera, para después ir a los mercados.

"Un paso importante que nos enseña el camino que todavía nos queda por recorrer", ha afirmado este sábado el también conseller de Economía.

El gener de 2019 abandonarem el FLA per finançar-nos a través del fons de facilitat financera com a pas previ a tornar als mercats.

Un pas important que ens ensenya el camí que encara queda per recórrer. https://t.co/3mznrTQe4j