Ribera defiende que son las empresas las que deciden cerrar o no las centrales de carbón

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió este martes en el Senado que son las empresas quienes deciden si cierran o no las centrales térmicas de carbón en función de sus intereses.

Así respondió Ribera a una pregunta del senador del PP Miguel Ángel Ramis en la Sesión de Control al Gobierno de la Cámara Alta sobre el futuro de las centrales térmicas y cómo se sustituirá su suministro.

Además, la ministra recordó que la normativa europea establece que las centrales que no hayan acometido las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos ambientales no podrán seguir operando en 2020. "No pensamos cerrar nada", aseguró Ribera, quien reiteró que se trata de decisiones de las empresas en función del marco comunitario dirigido por el comisario Arias Cañete.

"Las empresas deben presentar sus decisiones", apuntó la ministra, quien recordó que el Ejecutivo debe autorizar o no los cierres en función de la garantía de suministro teniendo en cuenta además los objetivos medioambientales y los factores económicos.

