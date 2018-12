China anuncia oficialmente que rebaja los aranceles a los automóviles estadounidenses a partir del 1 de enero

El Ministerio de Finanzas de China ha hecho oficial que a partir del 1 enero rebajará las tasas arancelarias para los automóviles estadounidenses y del resto de componentes durante tres meses. En un comunicado, el órgano expresa su esperanza en acelerar las conversaciones para eliminar el resto de trabas comerciales en el resto de productos.

Pekín lanza un gesto de buena voluntad con EEUU, en la tregua comercial que se han dado ambos países. China redujo en julio los tasas a la importación de automóviles del 25% al 15%. Pero a medida que aumentaron las tensiones comerciales, Pekín le impuso a los vehículos estadounidenses una tasa adicional del 25%, lo que elevó la carga impositiva al 40%, y que ahora retira durante tres meses.

El movimiento chino se produce dos semanas después de que Donald Trump y Xi Jinping acordaron una tregua en la guerra comercial durante 90 días, durante la cumbre del G20 en Argentina.

Tras el encuentro bilateral que mantuvieron las dos potencias, Trump adelantó que había conseguido el compromiso chino de la retirada de las tasas arancelarias al sector de automóvil.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.