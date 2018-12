Pensiones. trabajo reconoce que tendrá que utilizar otro préstamo para las pensiones en 2019 y "tirar algo" de la 'hucha'

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, reconoció este jueves que "el año que viene también tendremos que utilizar préstamo" para pagar las pensiones, así como "tirar algo" de la 'hucha de las pensiones', pero sin agotarla.

Así lo dijo la ministra en un encuentro informativo organizado por el periódico 'El Economista' en el que explicó que el Fondo de Reserva, conocido como 'hucha de las pensiones', cuenta con unos 5.000 millones de euros, tras sacar unos 3.000 millones para afrontar el abono de la paga ordinaria y extraordinaria de diciembre.

Valerio reconoció que el próximo año "necesitaremos otro préstamo y necesitaremos tirar algo del Fondo de Reserva" pero "espero no agotarlo".

No obstante, explicó que su "esperanza" para evitar recurrir a los préstamos y a la 'hucha de las pensiones' es el crecimiento de los ingresos por cotizaciones, que van a un ritmo superior al 5%. Además, apuntó la incidencia del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) acordado por los agentes sociales, de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del aumento de las bases máximas de cotización, así como la creación de empleo que "espero que siga" y "a buen ritmo".

"Yo tendría una alternativa que es que no toco crédito y no toco Fondo de Reserva, eso implica no pagar las extras, imaginad dónde me tendría que ir", afirmó. Admitió que "el problema lo tenemos en las pagas extras, en el control del fraude, reordenar gastos, incrementar ingresos", y en este punto, se refirió a la posibilidad que contempla la ley para incorporar ingresos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para sufragar algunos de los gastos.

"Haremos lo que tengamos que hacer, un montón de países están completando cotizaciones con impuestos", aseguró, y avisó de que cuando llegue el pico de jubilaciones, previsto para 2027-2028, tiene que estar "el barco en la buena dirección".

Además, dijo que "por la cuenta que nos tiene, vamos a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones" y que "esto va a ser imparable, hay que garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo".

En esta línea, la ministra afirmó que "no hay ningún Gobierno que se preste a aguantar la presión en la calle y en las urnas el enfado de 10 millones de personas".

Por otra parte, se refirió a la jubilación anticipada, para la que se han flexibilizado las condiciones para la industria manufacturera, y señaló que "en estos momentos no se puede hacer extensiva a todos los sectores". Apuntó que "como estoy segura de que vamos a reordenar el transatlántico de la Seguridad Social", no va a tardar en extender la jubilación anticipada a todos los sectores.

Por último, respecto a las modificaciones de la reforma laboral que se están dialogando con sindicatos y patronal, la ministra apuntó que el registro de jornada saldrá adelante, "esperemos con el mayor consenso".

13-DIC-18

