El iee advierte de subir el smi tendrá consecuencias visibles en una etapa depresiva

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, aseguró este martes que la subida del SMI (SMI.CH )hasta los 900 euros prevista por el Gobierno para 2019 no tendrá impactos inmediatos sobre el empleo durante la etapa expansiva pero advirtió de que "es en la etapa depresiva cuando se ven las consecuencias".

Durante la presentación del informe '¿Deben bajar o subir los impuestos en España?', el presidente del IEE aseguró, al ser preguntado por las consecuencias de la subida del SMI, que la medida "no es una buena idea, sobre todo para aquellos a los que se pretende beneficiar con ella".

"Esa subida es una desgracia para los trabajadores de baja cualificación y los más vulnerables", aseguró, para añadir que "cuando llegue una desviación del ciclo va a tener consecuencias nefastas". En el mismo sentido, además, destacó que la medida incentivará el aumento del trabajo a tiempo parcial.

Por otra parte, cuestionado sobre las medidas impositivas previstas por el Gobierno para 2019, Feito recordó que "España es el país con el mayor déficit público" y que "no se pueden ajustar desequilibrios de esta envergadura mediante el aumento de impuestos directos". "No tiene sentido, ya que no sirve para nada y no se ingresa lo suficiente", añadió.

Asimismo, sobre el aumento de las cotizaciones de los autónomos, opinó que la subida de las cotizaciones de cualquier colectivo "es mala" pero indicó que, teniendo un sistema de reparto, "hay que ser respetuosos a sus principios" y que si se van a recibir contraprestaciones éstas deben ser en proporción a las contribuciones.

En cuanto al impuesto a los servicios digitales, que el Gobierno tiene previsto introducir el próximo año y que es debatido por la Comisión Europea para su creación a nivel comunitario, el presidente del IEE señaró que "Europa tiene un problema de falta de dinamismo tecnologico en relacion con EEUU, y España lo tiene en relación con Europa", por lo que "sería cuidadoso con los movimientos en ese ámbito". Además, estimó que con este impuesto no se conseguirá ingresar lo previsto.

