Trabajo aprobará este mes el plan por el empleo joven para bajar el paro al 23% y aumentar los contratos fijos un 15%

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, destacó este martes que el Gobierno tiene intención de aprobar en unos días, en el próximo Consejo de Ministros o el de la semana siguiente, el plan de choque por el empleo juvenil, que contempla reducir la tasa de paro al 23% e incrementar la contratación indefinida un 15%.

Así lo dijo Valdeolivas en la rueda de prensa para exponer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre, en el que el desempleo bajó en 1.836 personas y la ocupación descendió en 47.449.

La secretaria de Estado se refirió al plan de choque por el empleo juvenil para decir que "ya está ultimado" y se pondrá en marcha "de inmediato", en cuanto se apruebe "en los próximos días".

Valdeolivas detalló que este plan contempla un total de 50 medidas de actuación que afectan a materias como la orientación, la formación, el emprendimiento, la igualdad de oportunidades o la mejora del marco de la Garantía Juvenil.

En particular, señaló que se han marcado objetivos "realistas" como reducir la tasa de paro juvenil en 10 puntos porcentuales, hasta el 23%; incrementar la tasa de actividad en 20 puntos, hasta el 73,5%; incrementar la contratación indefinida un 15%; reducir la brecha de género, y formar en competencias digitales o lingüísticas y en competencias básicas de lengua y matemáticas para quienes no han terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La secretaria de Estado confió en que haya resultados "pronto" una vez que se ponga en marcha.

Preguntada sobre el desacuerdo de las organizaciones empresariales en el debate en la mesa de diálogo social, Valdeolivas admitió que "no estamos consiguiendo que se sumen a los acuerdos", pero puntualizó que eso no quiere decir que no se estén incorporando algunas de sus propuestas, como la colaboración público-privada.

Subrayó que "las distancias no son tan relevantes", porque se comparten los objetivos y las estrategias, y esperó que en la reunión que tendrá lugar esta semana "las posiciones se entiendan suficientemente cercanas para dar un sí al plan de empleo".

Por otra parte, Valdeolivas destacó que en noviembre creció la estabilidad en el empleo y la duración de la jornada, al tiempo que descendió la parcialidad. "Hay un crecimiento del empleo fijo y de calidad que nos parece una tendencia inversa" a la que se venía dando desde la etapa anterior, afirmó.

04-DIC-18

