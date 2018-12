Gestha aplaude la decisión de ampliar la exención del irpf a los periodos de maternidad y paternidad de los funcionarios

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dio la bienvenida este lunes a la modificación legal anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para permitir la exención de la prestación de maternidad y paternidad de los funcionarios, al considerar que "acabará con la discriminación que sufrían" respecto al resto de las trabajadoras.

La medida, anunciada este mismo lunes, llega al mismo tiempo que el procedimiento para que los trabajadores afectados por las retenciones indebidas de IRPF en sus prestaciones por maternidad y paternidad entre 2014 y 2017 puedan reclamar su devolución, después de que el 5 de octubre el Tribunal Supremo dictase que dichas prestaciones debían quedar exentas de la retención de IRPF.

La sentencia del Supremo, sin embargo, no afectaba a las retenciones aplicadas a los funcionarios, ya que mientras el resto de trabajadores recibe la prestación por maternidad o paternidad en sustitución de su salario, los funcionarios siguen recibiendo su retribución durante el permiso. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha decidido que durante dicho periodo no se les aplique la retención. Según destacó Gestha, la medida se encontraba entre las medidas que su organización había propuesto a la vicepresidente del Gobierno.

PRESTACIONES POR PATERNIDAD

Por otra parte, los técnicos también señalaron que comparten el criterio de la Dirección General de Tributos de extender la exención por maternidad a las prestaciones de paternidad, ya que la sentencia del Supremo sólo hacía mención expresa a las primeras.

Además, Gestha también espera "que se aprueben cambios legales de cara a las solicitudes de rectificación que fueron desestimadas antes de la sentencia del Supremo, ya que con la normativa vigente estas situaciones no podrían ser revisadas".

En este sentido, proponen una "solución excepcional" durante un semestre y que se les permita solicitar la devolución de dichos importes de forma similar a la solución que se ofreció a los emigrantes retornados, a quienes se les condonaron los intereses, recargos y sanciones que la AEAT les impuso, pudiendo incluso solicitar la devolución de estos últimos importes que hubieran ingresado.

Por otra parte, el sindicato de técnicos reclama que se unifique el criterio de no imponer sanciones por declarar fuera de plazo a los trabajadores que no hayan presentado la declaración por no estar obligados y ahora les resultara alguna cantidad a devolver.

En este contexto, también piden una solución legal para que se permita ejercer la opción de la tributación conjunta a aquellos que presentaron la declaración individual y ahora les puede convenir.

Por último, Gestha recomienda solicitar la rectificación de la última declaración presentada del IRPF 2017 para reducir así la base declarada y poder optar a otras ayudas públicas, como asignación de plazas de colegios, bonos sociales o ayudas al alquiler, cuya concesión depende del umbral de ingresos declarados.

