Los laboristas amenazan a May con un juicio por desacato si no revela las implicaciones legales del Brexit

El Partido Laborista de Reino Unido, la principal fuerza de oposición del país, presentará una iniciativa para que la primera ministra británica, Theresa May, sea juzgada por desacato si no revela este lunes las implicaciones legales de su plan para sacar al país de la Unión Europea, según ha hecho saber el portavoz de la formación, Keir Starmer.

"En nueve días, el Parlamento debe tomar probablemente la decisión más importante que ha tomado durante una generación y obviamente es importante que sepamos todas las implicaciones legales de lo que el primer ministro quiere que firmemos", ha declarado Starmer a la cadena Sky. El portavoz se refiere a la crucial votación en la que la cámara británica decidirá si respalda el acuerdo pactado en Bruselas, y que de momento cuenta con una importante oposición dentro del espectro político británico.

"No quiero seguir por este camino pero si no las revelan mañana, comenzaremos un proceso por desacato. Esto sería un curso de colisión entre el Gobierno y el Parlamento", ha manifestado.

Este sábado, May se reivindicó como la 'premier' que culmine el Brexit y ha advertido al Parlamento que en la votación del próximo 11 de diciembre debe ratificar el acuerdo para garantizar la estabilidad. "Aún tengo mucho que hacer y lo menos importante no es traer un Brexit y ser la primera ministra que saque a Reino Unido de la Unión Europea", ha afirmado May en rueda de prensa desde Buenos Aires, donde ha asistido a la cumbre del G-20. "Voy a hablar a los diputados (...) y les voy a explicar por qué aprobar este acuerdo (...) nos dará certeza en el futuro y no hacerlo sólo traerá incertidumbre", ha añadido.