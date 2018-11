Girauta: "Estar sin Presupuestos hasta 2020 es inviable y un desastre"

La entrevista se celebra en el Congreso minutos después del momento escupitajo lanzado por un diputado al ministro Borrell que provocó una tensión extrema en el hemiciclo. Aunque son adversarios políticos, no oculta su indignación por lo que él denomina comportamiento propio de una taberna de malhechores y acusa a los diputados de ERC de querer denigrar las instituciones tras haber fracasado en su golpe de Estado.

Juan Carlos Girauta (Barcelona, 1961), portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, ha sido cocinero -es decir, periodista- antes que fraile -político- por lo que acepta sin problemas que, si llega el caso, la entrevista sea actualizada cuantas veces haga falta debido a la actualidad. Dicho y hecho, de forma que ayer se hizo una actualización telefónica por los últimos acontecimientos sobre Gibraltar. Se define ideológicamente como un liberal que siempre se ha unido a causas políticas por puro idealismo y tiene un discurso de centro bien armado, intelectualmente coherente, de esos que no dan puntada sin hilo, haciendo honor a su formación de abogado. Dice que los independentistas, como no pueden matar civil y políticamente a sus adversarios, están intentando hostigarlos de todas las maneras posibles. Pide sanciones ejemplares en el Congreso para impedir que Rufián y los suyos lo conviertan en un circo. Afirma que el PSOE está viviendo una especie de cesarismo, de satrapía posmoderna, porque Sánchez está obsesionado con mantener el Falcon. Ve intolerable el reparto del pastel del CGPJ y pide que los jueces elijan sus órganos de dirección, cree que con este Gobierno la economía española no tiene arreglo.

¿Rufián y compañía han traspasado la línea de lo tolerable en el Parlamento escupiendo a Borrell y llamándole a usted fascista?

Que ERC nos llame fascistas es un avance porque hace algunos años enviaban a sus militantes a colocar posters con una bala y tinta roja en la frente a Albert Rivera frente a su casa. Pero, ironías aparte, es evidente que aquellos que se han metido en el callejón sin salida, dando un golpe a la democracia que ha llevado a sus líderes a la cárcel o a la fuga, no saben cómo salir de la situación. Creían que iban a doblegar al Estado y se han encontrado con un Estado fuerte que no se doblega. El proyecto de romper España y de convertirnos en extranjeros a los catalanes no separatistas ha fracasado, y ahora quieren incendiar el Congreso. Ayer nos llamaban fascistas a nosotros, luego a Borrell, hasta llegar a escupirle, y eso es intolerable. Y también es lamentable que a un ministro del Gobierno no le defienda su propio partido.

Bueno, eso ya lo vivían los constitucionalistas en el País Vasco. Entonces decían que ya no los mataban, pero no les dejaban vivir...

Ellos quieren matarnos civilmente, y como no nos matan políticamente no nos dejan vivir y nos hostigan. No vamos a callarnos, no vamos a consentir que vuelva la espiral del silencio a Cataluña. La mayoría de catalanes no queremos la separación. Cs ganó las elecciones, y que nadie nos dé ni carnet de catalanidad ni de democracia.

¿Y qué pasa si son absueltos o, al contrario, si no hay condenas para los políticos presos?

Los políticos que han violado las leyes y que han dado un golpe a la democracia tienen que pagar por sus actos. Cuando llegue la sentencia, si es condenatoria no se les puede indultar. Anunciar o insinuar indultos es promover la impunidad, y eso ya produce efectos perversos. Quienes dieron el golpe del 81 eran un grupo de chusqueros decimonónicos, y ahora un grupo de independentistas también decimonónicos. El 1-O y el golpe de Estado de Tejero se parecen mucho, unos llevaban uniforme y otros no, pero la pretensión de ambos era liquidar la democracia.

Lo malo es que si se ha llegado al 'momento escupitajo' es fácil llegar más lejos. ¿La presidenta del Congreso debe actuar con contundencia, aunque los de ERC nieguen que hayan escupido a Borrell?

Borrell es un señor muy serio y no hay por qué dudar de su palabra. Cuando afirma que un diputado de ERC le ha escupido, será porque lo ha hecho, y eso debe tener consecuencias. Se tiene que sancionar ese tipo de insultos y actitudes. Nuestro país tiene una historia de amenazas de muerte en este Parlamento, de gente que ha sacado la pistola, y cuando se escupe en el Parlamento a un ministro hay que pararlo con contundencia, para que ningún diputado vuelva a actuar como si estuviera en una taberna de malhechores.

Bueno, ellos le llamaron fascista y usted golpista, y Ana Pastor ha tomado una decisión salomónica quitando las dos expresiones...

No me parece que esas expresiones sean equivalentes. En Cataluña el 1-O se dio un golpe de Estado y ellos cuando nos llaman fascistas lo único que buscan es provocar y ofender. Si Rufián lo que pretende es insultarnos llamándonos fascistas, que mire a su partido. Se parece más al fascismo Esquerra Republicana, que tiene en su historia tíos uniformados desfilando con pistolas, que cualquier partido del arco parlamentario.

Ustedes siguen pidiendo la aplicación del 155, pero el PSOE no les apoya. ¿Eso en estos momentos sería un problema o una solución?

El PSOE está atravesando una enfermedad política que es el sanchismo, una especie de cesarismo de todo a cien. Es una forma postmoderna de satrapía. Los días pares piensa una cosa y los impares la contraria, y muy cómodo viajando con un médico y tres aviones, para hacer 80 kilómetros. Se cree que es Fitzgerald Kennedy, y su alucinación la estamos pagando todos. Sánchez no tiene nada que ver con la historia del PSOE. Ahora, el interrogante es, ¿sin sanchismo queda un PSOE constitucionalista? Yo quiero pensar que sí.

Pero le preguntaba si volver al 155 sería un problema o una solución...

El 155 bien aplicado, no para salir del paso, sirve para que el espacio público en Cataluña se recupere para todos los catalanes y deje de estar ocupado de forma permanente por simbología separatista. Sirve para reordenar, racionalizar, y devolver a la absoluta confianza y a la lealtad institucional a los Mossos d'Esquadra, y también para que TV3 deje de ser una caja de resonancia del odio, un difusor de propaganda política antiespañola e hispanófoba. Se necesita un 155 que obligue a que se cumplan las sentencias de los tribunales y que el modelo educativo vuelva a una senda de normalidad, y deje adoctrinar.

Si Tardá dice que si hubiera indulto Junqueras no lo aceptaría, ¿por qué se plantea esta posibilidad?

No quieren indulto; quieren amnistía. El indulto significa que tienen que pedir perdón, y eso no lo harían jamás. En su opinión los demócratas son ellos y los demás son fascistas, cuando es justo al revés.

¿La dimisión del juez Marchena antes de ser nombrado es una llamada de atención sobre la bochornosa forma en que se elige el Consejo General del Poder Judicial?

Esa dimisión tiene varias lecturas. Primero, la filtración del que iba a ser presidente ha dejado al descubierto la lucha fratricida que hay dentro del Gobierno: una parte del Ejecutivo en contra de ese nombramiento lo filtró para boicotearlo. Pero más allá de eso, lo verdaderamente importante es la forma de escoger al gobierno de los jueces. Es intolerable que los partidos se repartan la elección del CGPJ como un trozo de pastel. Nosotros siempre nos hemos opuesto a esa fórmula, y lo seguimos haciendo. Además del PP y del PSOE ha habido otros, como Podemos, que también han participado de esa vergüenza. Han hecho un pan con unas hostias, y por eso todo ha saltado por los aires. Lo más correcto es que sean los jueces quienes elijan a sus propios órganos de gobierno, y dejen atrás esa nefasta impresión de politización que se tiene ahora.

¿Qué le parece la posición del Gobierno sobre Gibraltar y su idea de vetar el acuerdo sobre el 'Brexit'?

El asunto de Gibraltar es una cuestión de Estado, y nadie discute las bases y los fundamentos de la postura española respecto a Gibraltar desde hace 60 años. Si el acuerdo del Brexit debilitara la posición española, espero que el Gobierno, aunque es un Gobierno débil, tenga la suficiente fortaleza para bloquearlo hasta que arreglen lo de Gibraltar. Pero mientras se discute un asunto diplomático de primer nivel para nuestro país, Sánchez está de viaje en Cuba reuniéndose con una dictadura y ninguneando a los disidentes. ¿Alguien se cree que Sánchez está en Cuba reuniéndose con la dictadura para hablar de Derechos Humanos?

¿Si no hay Presupuestos se puede gobernar a golpe de Real Decreto o hay que convocar elecciones?

Nosotros pedimos elecciones desde el mismo día que se celebró la moción de censura, que es lo que había prometido Sánchez y no ha cumplido. Está claro que no van a poder sacar los Presupuestos pactados con Podemos, que, por cierto, de aplicarse tendrían un agujero de 10.000 millones, si suma el exceso del cálculo de ingresos más el gasto extra. Ahora, el misterio es cuál de los dos Pedro Sánchez saldrá ganando. Hay dos Pedro Sánchez, y uno dice una cosa y otro la contraria en cuestión de minutos, así que ya veremos qué ocurre.

¿Habrá 'superdomingo' electoral en 2019? ¿Se puede tirar adelante sin Presupuestos hasta 2020, que es cuando tocaría celebrar elecciones?

Estar sin presupuestos hasta el 2020 es inviable, y políticamente sería un desastre. Los Presupuestos son la columna vertebral de todas las leyes, y gobernar sin ellos pondría en riesgo muchas cosas. En un momento en que deberíamos estar fuertes en la UE, sería letal retroceder. No podemos volver a ser un enfermo europeo ni cometer los mismos errores del pasado. No es de recibo que Sánchez, para complacer a Podemos y poder disfrutar un ratito más del Falcon y de las prebendas, comprometa la situación de España. España lo que tiene que hacer es subirse al tren de la integración europea en la locomotora, con Alemania y Francia, con Merkel y Macron, y Sánchez nos lleva al vagón de cola, al lado oscuro.

¿Ustedes gobernarán en Andalucía con Susana Díaz si llega el caso? Su ruptura dio la apariencia de paripé...

Nosotros no gobernaremos con Susana Díaz nunca, bajo ningún concepto. Porque la conocemos, y sabemos dónde llega. Nuestro pacto con Díaz, además de las medidas que hemos conseguido sacar adelante para los andaluces, incluía muchos puntos de regeneración democrática que ha incumplido gravemente. Lo único que hay que hacer en Andalucía es acabar con el régimen socialista que lleva 40 años gobernando y está minado por la corrupción y el descrédito.

¿Y tienen posibilidades de gobernar con el PP? porque las encuestas no apuntan en esa dirección?

Tenemos posibilidades reales de hacer un pacto con el PP para desmantelar a Susana Díaz. ¿Por qué tenemos posibilidades? Porque la situación está muy abierta y todos los sondeos, menos el CIS, que es papel mojado, apuntan que los indecisos serán decisivos.

¿De verdad cree que el CIS es 'papel mojado', que no vale para nada?

Tezanos se ha cargado el CIS. Primero lo quería plantear sin cocinar, lo daba crudo para confundir a todos, y ahora lo ha recocinado tanto que ha conseguido cargarse su prestigio y que el CIS parezca una broma. Pero si miramos el resto de los sondeos, en las andaluzas la campaña va a mover muchos votos. Mi consejo a Susana Díaz es que se vaya despidiendo, porque no va ser la próxima presidenta de Andalucía.

¿Dan por amortizado el 'caso Villarejo' con la dimisión de Cospedal?

Cospedal ha dimitido, y bien dimitida está, pero la ministra Delgado tenía que haberse marchado, y su presencia en el Congreso mantiene vivo el caso Villarejo. Es una ministra reprobada, que ha participado de confidencias relevantes jurídicamente con un personaje de las cloacas del Estado. Le daba informaciones relevantes a alguien que hacía de la información un negocio o un tráfico de influencias. El prestigio de la ministra es cero, y Sánchez tenía que haberla cesado ipso facto, como ha hecho con otros ministros. Aunque si le hace falta para protegerse él, no dudará un minuto en quitársela del medio.

Si no hay elecciones hasta 2020, da tiempo a una remodelación del Gobierno y Delgado salga...

Si tu Gobierno está basado en un partido con 84 escaños, y el resto de escaños que necesitas para cualquier propuesta los tienes que sacar de populistas, neobolivarianos y separatistas que están en pleno golpe, y en hechos consumados, tienes un problema. Yo no hago un ataque personal a este Gobierno -respeto mucho a ministros como Marlaska o Borrell-, pero es urgente que el presidente acabe de discutir consigo mismo y nos diga a los españoles lo que piensa. Hubo unas expectativas acerca de este Gobierno que se han ido frustrando. Además, el PP sigue perdido en su laberinto desde que Rajoy se fue en extrañas circunstancias, porque si se hubiera ido unas horas antes habría habido elecciones generales, y prefirió darle el Gobierno a Sánchez.

Eso es historia y hay un nuevo PP con Casado. ¿No ha cambiado nada?

A Casado, como al Gobierno de Sánchez, algunos le recibieron con mucha expectación, sin embargo, ¿el tiempo qué ha demostrado?, pues que no controla al partido, y que en el PP sigue habiendo muchas facciones. Las maneras a la hora de manejar los grandes temas siguen siendo las mismas que en toda la historia del bipartidismo. Y se ha visto con el numerito por la elección del Consejo General del Poder Judicial, aumentado por el Whats de Cosidó que ha sido algo penoso, y por lo tanto es un partido sin rumbo. Aquí los únicos que no nos hemos movido somos nosotros, y es verdad que no hemos gobernado, pero hemos conseguido cambiar muchas políticas y frenar muchas corruptelas con nuestros votos.

Hay socialistas como Page, que no hacen ascos a gobernar con ustedes. Dice que se sentiría cómodo...

Normal. Yo también me siento comodísimo cuando hablo con socialistas como él, pero el problema es que no mandan ellos. En el PSOE el sanchismo ha tomado el timón, y por amor al Falcon se amarran al sillón como un clavo ardiendo.

¿El asunto de la exhumación de Franco es sólo un espantajo o algo más?

Cuando murió Franco, yo tenía 14 años, y ha habido cuarenta años de democracia desde aquel momento. Entonces, ¿contra quién luchan, contra el cadáver de Franco? A mí me de igual que hagan un aquelarre, una misa negra, o lo que quieran con el cadáver de Franco, lo que no es de recibo es que lo utilicen como un comodín en el Parlamento.

Es normal, porque estamos transmitiendo un mensaje poco alentador. Estamos en un ciclo que se podía aprovechar, y con unos presupuestos bien ahormados, sin agujeros, y respetando la senda del déficit, y sin embargo no estamos haciendo nada. Con el Gobierno de Sánchez la economía española no tiene arreglo. Y eso es un desastre.