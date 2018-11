Garamendi quiere más mujeres en la CEOE y critica unilateralidad del Gobierno

Madrid, 21 nov (EFE).- El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado hoy que va a incorporar mujeres a la cúpula de la patronal, actualmente compuesta por hombres, y que quiere lograr más representatividad en la toma de decisiones, al criticar la toma de decisiones de manera unilateral por el Gobierno.

En su primer discurso como presidente de la patronal, Garamendi ha asegurado que va a incorporar a cinco empresarias al comité ejecutivo de la CEOE y proponer a la junta directiva "ampliar" el número de vicepresidencias (actualmente cinco, todas ellas ocupadas por hombres) para "poder incorporar mujeres".

El objetivo es busca un "equilibrio de género" entre sus vicepresidencias para lo que, según fuentes patronales, nombrará a la presidenta de la patronal de las aseguradoras Unespa, Pilar González de Frutos.

También contarán con una vicepresidencia, según las fuentes, el presidente de la patronal madrileña CEIM, Juan Pablo Lázaro; la catalana Foment del Trebal, Josep Sánchez Llibre.

A ellos se unirá el presidente de las pymes Cepyme, cargo que quedará ahora vacante tras la elección de Garamendi y que será previsiblemente ocupado por Gerardo Cuervas, así como otra mujer, presidenta de alguna organización sectorial o provincial.

Durante su discurso Garamendi ha asegurado que tendrá "lealtad institucional" si bien ha reprochado al Gobierno que haya aprobado de forma unilateral el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) sin contar con el acuerdo de los interlocutores sociales.

"No nos ha gustado", ha dicho Garamendi, "no por lo cuantitativo sino por lo cualitativo, porque se nos ha orillado a los interlocutores, que no hemos podido participar en esa decisión".

También ha criticado el anuncio por parte del Gobierno de restringir los vehículos de combustibles fósiles en 2014, una medida que ha afectado a un sector económico que da empleo a 3 millones de personas en España y solo en País Vasco representa el 25 % del PIB, entre fabricantes, concesionarios, industria auxiliar, talleres y fundiciones.

El recién nombrado presidente ha apostado por impulsar el emprendimiento, con un mayor apoyo a las asociaciones de jóvenes empresarios, para que recorran España tratando de atraer nuevas vocaciones.

Apostará también por la internacionalización, que nos ha salvado de la crisis, viendo fuera de España el futuro, para lo que ha anunciado que dará más peso al área internacional de la patronal.

En respuesta a las acusaciones vertidas desde otros grupos de presión empresarial, como el Círculo de Empresarios o el Instituto de Empresa Familiar, Garamendi ha dejado claro que nosotros "representamos a los que pisan las alfombras rojas y a los que no, que son la mayoría".

"Y es que la CEOE representa a casi 3.000 organizaciones empresariales, a cientos de miles de empresas, grandes, medianas, pequeñas", ha dicho Garamendi, que pilotará una CEOE "inclusiva, en la que cabe todo el mundo".

Ha aprovechado para homenajear y agradecer a los numerosos empresarios que nos enseñaron el camino de responsabilidad social, defensa de valores y libertad, como es el caso de los del País Vasco, "que nos enseñaron el camino, con 45 muertos, 50 secuestro y 10.000 extorsionados".

Sentido de Estado, lealtad institucional, defensa de la Corona y de "la España constitucional y moderna" han sido sus grandes premisas durante su discurso, que ha pronunciado en una sala rodeada por todas las banderas autonómicas constitucionales, además de la española, europea y la de la patronal.