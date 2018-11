Garamendi quiere más mujeres en la CEOE y critica la unilateralidad del Gobierno

Madrid, 21 nov (EFE).- El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado hoy que va a incorporar mujeres a la cúpula de la patronal, actualmente compuesta por hombres, y que quiere lograr más representatividad en la toma de decisiones, criticando la toma de decisiones de manera unilateral por el Gobierno.

Durante su primer discurso como presidente de la patronal, Garamendi ha asegurado que va a incorporar a cinco empresarias al comité ejecutivo de la CEOE y que va a proponer a la junta directiva "ampliar" el número de vicepresidencias (actualmente cinco, todas ellas ocupadas por hombres) para "poder incorporar mujeres".

El objetivo es busca un "equilibrio de género" entre sus vicepresidencias para lo que, según fuentes patronales, nombrará a la presidenta de la patronal de las aseguradoras Unespa, Pilar González de Frutos.

También contarán con una vicepresidencia, según las fuentes, el presidente de la patronal madrileña CEIM, Juan Pablo Lázaro; la catalana Foment del Trebal, Josep Sánchez Llibre.

A ellos se unirá el presidente de las pymes Cepyme, cargo que quedará ahora vacante tras la elección de Garamendi y que será previsiblemente ocupado por Gerardo Cuervas, así como otra mujer, presidenta de alguna organización sectorial o provincial.

Durante su discurso Garamendi ha asegurado que tendrá "lealtad institucional" si bien ha reprochado al Gobierno que haya aprobado de forma unilateral el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) sin contar con el acuerdo de los interlocutores sociales.

"No nos ha gustado", ha dicho Garamendi, "no por lo cuantitativo sino por lo cualitativo, porque se nos ha orillado a los interlocutores, que no hemos podido participar en esa decisión.