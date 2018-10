El ministro del Brexit advierte de que no aceptará ningún acuerdo que deje a Londres en un limbo

El ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, ha afirmado este domingo que su Gobierno no aceptará ningún acuerdo con Bruselas que obligue al Reino Unido a mantenerse en las estructuras comunitarias de forma indefinida, hasta que se encuentre una solución definitiva que evite una frontera en Irlanda del Norte.

"Tiene que haber algún mecanismo que nos permita controlar cuánto tiempo estamos dentro, a fin de evitar la sensación de que nos quedamos de forma indefinida en algo así como el limbo de la unión aduanera", ha explicado Raab en una entrevista con la cadena BBC.

El ministro ha dicho que está "abierto" a la posibilidad de extender el periodo de transición del Brexit durante "unos meses" más allá de diciembre de 2020, el periodo pactado hasta ahora con la Unión Europea (UE). Esa extensión, aseguró, debe sin embargo asegurar que no se establece una cláusula de seguridad sin limites temporales que obligue a mantener a Irlanda del Norte, o bien al conjunto del Reino Unido, dentro de la unión aduanera mientras no se llegue a un acuerdo de libre comercio entre Londres y los 27 socios comunitarios restantes.

Raab ha rechazado aclarar si la propuesta de alargar el periodo de transición, una idea que se puso sobre la mesa en la cumbre europea de la semana pasada, surgió del Reino Unido o de la Unión Europea. "Ha habido diversas ideas flotando en el ambiente en el Consejo de Bruselas", comentó el ministro, que aseguró que su Gobierno ha presentado a los negociadores comunitarios "una serie de propuestas que se han discutido a nivel técnico", si bien dijo que no puede "llevar a cabo la negociación de forma pública".

El problema de Irlanda del Norte

Ha subrayado, con todo, que otra de las condiciones del Reino Unido para llegar a un acuerdo sobre el Brexit es evitar separar a Irlanda del Norte del "régimen económico" del resto del Reino Unido.

El portavoz para el Brexit del Partido Laborista, Keir Starmer, ha dicho por su parte que no espera que la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, pueda llegar a ningún "buen acuerdo" con Bruselas. Starmer ha detallado que el primer partido de la oposición en el Reino Unido aboga por negociar con Bruselas una nueva unión aduanera que permita al Reino Unido establecer al mismo tiempo acuerdos de libre comercio con terceros países. Ha advertido, sin embargo, de que si una "solución al estilo de la de Turquía" es todo lo que la Unión Europea podría "ofrecer" en ese terreno, entonces "eso sería algo que no querría negociar".